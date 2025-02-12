Перед Новым годом омичи потратили в кафе и ресторанах больше 3 млрд рублей

Декабрь является месяцем новогодних корпоративов, поэтому и сумма трат в ресторанах за этот период оказалась максимальной. На втором месте по сумме трат идет август — 3 млрд 150 млн рублей, а на третьем — октябрь со значением чуть более, чем 3 млрд.