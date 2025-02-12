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Posted 12 февраля, 10:01

Published 12 февраля, 10:01

Modified 12 февраля, 10:06

Updated 12 февраля, 10:06

Данные опубликовали в Омскстате

Перед Новым годом омичи потратили в кафе и ресторанах больше 3 млрд рублей

12 февраля 2025, 10:01
Фото: 1MI. Данные опубликовали в Омскстате
Декабрь оказался рекордным месяцем по сумме трат в заведениях общепита за счет новогодних корпоративов.

Жители Омской области в последний месяц 2024 года потратили в барах, кафе и ресторанах больше 3 млрд рублей. Такую цифру сегодня, 12 февраля, опубликовал Омскстат.

«Оборот общественного питания в декабре 2024 года составлял 3173,0 млн рублей, что в сопоставимых ценах соответствует 103,5 процента к соответствующему периоду 2023 года, в январе–декабре 2024 года — 34097,1 млн рублей, или 106,9 процента», — сообщили в ведомстве.

Декабрь является месяцем новогодних корпоративов, поэтому и сумма трат в ресторанах за этот период оказалась максимальной. На втором месте по сумме трат идет август — 3 млрд 150 млн рублей, а на третьем — октябрь со значением чуть более, чем 3 млрд.

Ранее Город55 рассказывал, что в новогодние праздники у омичей при походе в ресторан оказался самый высокий средний чек по стране — 4 665 рублей.

Жители Омска потратили больше всех на рестораны и кафе за новогодние праздники
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#Евгений Игишев#Общество#Омскстат#Статистика#Ресторан#Кафе#Питание#Траты
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