Перед Новым годом омичи потратили в кафе и ресторанах больше 3 млрд рублей

Posted 12 февраля, 10:01
Published 12 февраля, 10:01
Modified 12 февраля, 10:06
Updated 12 февраля, 10:06
Жители Омской области в последний месяц 2024 года потратили в барах, кафе и ресторанах больше 3 млрд рублей. Такую цифру сегодня, 12 февраля, опубликовал Омскстат.
«Оборот общественного питания в декабре 2024 года составлял 3173,0 млн рублей, что в сопоставимых ценах соответствует 103,5 процента к соответствующему периоду 2023 года, в январе–декабре 2024 года — 34097,1 млн рублей, или 106,9 процента», — сообщили в ведомстве.
Декабрь является месяцем новогодних корпоративов, поэтому и сумма трат в ресторанах за этот период оказалась максимальной. На втором месте по сумме трат идет август — 3 млрд 150 млн рублей, а на третьем — октябрь со значением чуть более, чем 3 млрд.
Ранее Город55 рассказывал, что в новогодние праздники у омичей при походе в ресторан оказался самый высокий средний чек по стране — 4 665 рублей.