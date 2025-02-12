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Posted 12 февраля, 10:11

Published 12 февраля, 10:11

Modified 12 февраля, 10:28

Updated 12 февраля, 10:28

Омские архитекторы предложили Горсовету запретить застройку центра города

«Осиновый кол в сердце омича»: в Горсовете раскритиковали застройку территории ТЭЦ-1

12 февраля 2025, 10:11
Фото: телеграм-канал Омского городского Совета.

Омские архитекторы предложили Горсовету запретить застройку центра города

Депутаты решили направить обращения в минкульт и мэру

В Омском городском Совете сегодня, 12 февраля, прошло очередное заседание комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. Одним из пунктов повестки было обсуждение обращения местного отделения Союза архитекторов, касающегося застройки центра города. Как уже писал Город55, на территории ТЭЦ-1 планируется строительство жилого комплекса, а архитекторы выступают против этих планов.

«У Союза есть определенное мнение, мы обращаемся к вам за поддержкой, — обратился к депутатам председатель правления регионального отделения Союза архитекторов Андрей Седачев. — На рассматриваемой территории не может быть жилья: там нет социальной инфраструктуры, школы перегружены, детсад, предлагаемый проектом, невозможен к исполнению…».

Кроме того, по словам Седачева, в случае постройки жилого комплекса неизбежен транспортный коллапс (добавляются примерно полторы тысячи машин). Коммунальную инфраструктуру придется создавать заново, так как существующие сети уже перегружены. Главный для архитекторов аргумент — наличие здания ТЭЦ-1, объекта культурного наследия регионального значения, который уже давно разрушается, но подлежит восстановлению.

Специалисты уверены: нужно реставрировать здание ТЭЦ и создать «анфиладу площадей», включающую «малый плац» и «плац парадов». В перспективе, после открытия пешеходного моста через Омь, эта анфилада получит связь с площадью Бухгольца на другом берегу. А сейчас архитекторы предлагают изменить статус территориальной зоны с ИЗ-2 (Зона исторической застройки с возможностью размещения жилой застройки средней этажности), установленной для территории ТЭЦ-1, на ИЗ-1 (Зона исторической застройки)».

Депутаты выслушали выступления Седачева и его коллеги Никиты Шалмина с большим интересом. Самым эмоциональным оказался Сергей Дроздов, который произнес целую речь.

«Эти „веселые картинки“ — как осиновый кол в сердце каждого омича, который дорожит своей малой родиной, — заявил депутат („веселыми картинками“ он назвал планы застройщика). — Ведь Омск отсюда начинал! Школ нет: „Девятнашка“ перегружена, в 64-й тоже под завязку. Значит, люди, которые там будут жить, утром будут куда-то детишек вывозить… Со светом, водой и теплом и сейчас проблемы есть — с теплом так точно. И самое главное (тоже кол каждому омичу, только не в сердце, а я не знаю, куда) — поток транспорта. Мы представляем, какие там будут цены на квартиры, значит, покупать жилье будут люди определенного достатка, а это машина, а то и 2, на семью».

Дроздов уверен: уличная сеть в центре города с этим вызовом просто не справится.

«Люди будут стоять, — констатировал Дроздов. — Упрутся все в Партизанскую. Мы просто центр города перережем этим потоком утром!. А вечером людям надо будет как-то попасть обратно на Партизанскую. Я вообще не понимаю, как можно, будучи в здравом уме и зная Омск, это обсуждать!».

При всем том глава комитета Дмитрий Лицкевич констатировал, что городской Совет не властен менять территориальную зону. Поэтому депутаты решили перенаправить обращение в департамент архитектуры и градостроительства мэрии, а также обратиться в министерство культуры Омской области (поскольку речь идет о памятнике культуры регионального значения) и к мэру — с просьбой разобраться с земельными отношениями на территории планируемой застройки.

Напомним: застраивать территорию ТЭЦ-1 планирует группа компаний «Основа-Холдинг», связанная с предпринимательской семьей Антропенко. Этот проект в августе 2024 года был поддержан в областном архитектурно-градостроительном совете.

Споры не утихают. В Омске обсудили проект жилых домов на месте бывшей ТЭЦ-1
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#Николай Эйхвальд#Омск#Строительство#Новости#Горсовет#Никита Шалмин#Союз архитекторов#ТЭЦ-1#Андрей Седачев
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