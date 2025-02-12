«Осиновый кол в сердце омича»: в Горсовете раскритиковали застройку территории ТЭЦ-1

При всем том глава комитета Дмитрий Лицкевич констатировал, что городской Совет не властен менять территориальную зону. Поэтому депутаты решили перенаправить обращение в департамент архитектуры и градостроительства мэрии, а также обратиться в министерство культуры Омской области (поскольку речь идет о памятнике культуры регионального значения) и к мэру — с просьбой разобраться с земельными отношениями на территории планируемой застройки.