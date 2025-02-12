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Posted 12 февраля, 14:07

Published 12 февраля, 14:07

Modified 12 февраля, 14:07

Updated 12 февраля, 14:07

«Трактор» — второй участник плей-офф КХЛ

Определились первые два участника плей-офф КХЛ сезона 2024/2025

12 февраля 2025, 14:07
Фото: ХК «Трактор». «Трактор» — второй участник плей-офф КХЛ
Путевку в плей-офф уже получили ярославский «Локомотив» и челябинский «Трактор».

Накануне определились первые участники плей-офф от Западной и Восточной конференций Континентальной хоккейной лиги. У «Запада» обеспечил себе путевку в следующий раунд «Локомотив», у «Востока» — «Трактор», пишет «Чемпионат».

Сейчас в копилке ярославской команды 82 очка после 54 матчей, на данный момент она занимает первое место в своей конференции. Клуб из Челябинска же набрал 76 очков в 55 матчах и также располагается на первом месте.

Омский «Авангард» тем временем продолжает занимать шестое место в Восточной конференции, имея 62 очка после 54 матчей. «Ястребы» отстают от ближайшего конкурента — магнитогорского «Металлурга» — на четыре очка, а от первого места — на 22. Следующий матч омичи проведут завтра, 13 февраля, в «Хабаровске» с местным «Амуром».

Напомним, что в этом году регулярный чемпионат завершится 23 марта, а плей-офф пройдет с 26 марта по 25 мая.

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