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Posted 12 февраля, 04:24

Published 12 февраля, 04:24

Modified 12 февраля, 04:26

Updated 12 февраля, 04:26

Мороженое из Омска признали лучшим

Омское мороженое стало лучшим продуктом 2025 года

12 февраля 2025, 04:24
Фото: 1MI. Мороженое из Омска признали лучшим

Омское мороженое получило международное признание

Конкурс «Лучший продукт — 2025» проводится с целью поддерживать и продвигать качественные продукты на российском рынке.

10 февраля 2025 года в Москве на выставке «Продэкспо-2025» прошел Международный конкурс «Лучший продукт — 2025», в котором мороженое компании «Юнилевер Русь» получило золото. Эта награда стала признанием высокого качества продукции, а 15 товаров компании были удостоены медалей.

«Юнилевер Русь» производит мороженое уже больше 30 лет на базе 4 собственных производственных площадок, расположенных в Екатеринбурге, Омске, Санкт-Петербурге и Туле.

Среди награжденных продуктов:

  • «Золотой Стандарт Крем-Брюле» — пломбир с сиропом крем-брюле в вафельном стаканчике;
  • «Магнат Эйфория» — сливочное эскимо с маскарпоне и голубичным соусом в шоколаде;
  • «Золотой Стандарт классический пломбир» — пломбир на основе цельного молока и свежих сливок в вафельном стаканчике;
  • Ice Ice Movie — мороженое с попкорном и карамельным соусом;
  • «Экзо Арбуз-Дыня» — мороженое с кусочками дыни и арбузным соком.

Напомним, в Омской области выставили на продажу пивоварню за 10 млн рублей.

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#Риана Дязанцева#Омск#Конкурс#Мороженое#Молочные продукты
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