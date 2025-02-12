Омское мороженое стало лучшим продуктом 2025 года

10 февраля 2025 года в Москве на выставке «Продэкспо-2025» прошел Международный конкурс «Лучший продукт — 2025», в котором мороженое компании «Юнилевер Русь» получило золото. Эта награда стала признанием высокого качества продукции, а 15 товаров компании были удостоены медалей.