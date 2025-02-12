Омские депутаты согласились переименовать «Музей» в «Поликлинику»

Posted 12 февраля, 10:41
Published 12 февраля, 10:41
Modified 12 февраля, 10:43
Updated 12 февраля, 10:43
На очередном заседании комитета Омского городского Совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования депутаты обсудили вопрос, связанный с городской топонимикой. Как уже писал Город55, в ГС поступило предложение переименовать 2 остановки общественного транспорта в Центральном округе, которые сейчас называются «Городской музей»: одну в «Улицу Куйбышева», другую — в «Детскую городскую поликлинику №8».
«Это предлагается сделать во избежание заблуждений омичей, — уточнил докладчик, первый заместитель главы Центрального округа Николай Лось, — так как музей „Искусство Омска“ находится на улице Партизанская».
Чиновник рассказал, что автором инициативы о переименовании является известный краевед Игорь Коновалов. Департамент информационной политики провел опрос омичей, по итогам которого выяснилось, что большинство за смену названий остановок.
У депутатов не возникло ни вопросов, ни возражений. Они одобрили предложение администрации. Окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета.