Омская прокуратура наказала подрядчика, который нарушил сроки капремонта школы

Posted 12 февраля, 11:54
Published 12 февраля, 11:54
Modified 12 февраля, 11:54
Updated 12 февраля, 11:54
Называевская межрайонная прокуратура побывала в местной школе, где сейчас проходит капитальный ремонт и провела проверку исполнения подрядчиком закона. МБОУ «Называевская СОШ № 1» заключила контракт с ООО «Стройреконструкция» в 2023 году, его сумма составила более 270 млн рублей.
Срок сдачи школы — июль 2025 году. Однако недавно выяснилось, что подрядчик нарушил график выполнения работ в 2024 году, в частности, не смонтировал систему отопления.
Чтобы избавиться от нарушений, прокуратура внесла руководителю ООО «Стройреконструкция» представление, сейчас акт находится на рассмотрении.
Напомним, что недавно прокуратура Советского округа через суд добилась проведения повторной оценки аварийности дома №4 на проспекте Королева. Пятиэтажное здание 1969 года постройки имеет аварийные фундамент, стены, перекрытия и конструкции подвала. При этом проверка в ноябре 2024 года не выявила оснований для признания дома аварийным.