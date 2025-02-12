Омская прокуратура наказала подрядчика, который нарушил сроки капремонта школы

Напомним, что недавно прокуратура Советского округа через суд добилась проведения повторной оценки аварийности дома №4 на проспекте Королева. Пятиэтажное здание 1969 года постройки имеет аварийные фундамент, стены, перекрытия и конструкции подвала. При этом проверка в ноябре 2024 года не выявила оснований для признания дома аварийным.