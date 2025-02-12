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Posted 12 февраля, 12:34

Published 12 февраля, 12:34

Modified 12 февраля, 12:34

Updated 12 февраля, 12:34

В 2024 году регион покинуло более 33 тысяч человек

Омская область выбыла из пятерки регионов с самой высокой миграционной убылью

12 февраля 2025, 12:34
Фото: gorod55.ru. В 2024 году регион покинуло более 33 тысяч человек
По итогам 11 месяцев 2024 года Омская область оказалась на шестом месте в списке.

В Росстате представили статистику миграционной убыли в разных регионах России. За 11 месяцев 2024 года (с января по ноябрь) Омскую область покинули 33 837 человек, выбрали ее местом для жизни же 31 982, убыль — 1 855 человек. Этот показатель оказался шестым в стране, уступив лишь Белгородской области, где отток составил 6,7 тысяч человек, а также Иркутской (3 тысячи), Волгоградской (2,4 тысячи), Курской (2,3 тысячи) и Мурманской (2 тысячи) областям.

Напомним, что в прошлом месяце Омская область замыкала тройку регионов с самой большой миграционной убылью, с января по октябрь того же года сюда приехали 29 144 человека, а уехали — 31 397, то есть отток был равен 2 253.

Ранее Город55 рассказывал, куда именно переезжают жители Омской области. Среди самых популярных вариантов оказались Москва и Московская область. Ханты-Мансийский АО, Санкт-Петербург и Ленинградская область и другие. Многие омичи переезжали в другие страны, чаще всего выбор падал на Казахстан, Германию и Таджикистан.

Теряем людей. За минувшие полгода Омскую область покинуло 8,5 тысяч человек
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Миграция#Мигранты#Миграция населения
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