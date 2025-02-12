Омская область выбыла из пятерки регионов с самой высокой миграционной убылью

В Росстате представили статистику миграционной убыли в разных регионах России. За 11 месяцев 2024 года (с января по ноябрь) Омскую область покинули 33 837 человек, выбрали ее местом для жизни же 31 982, убыль — 1 855 человек. Этот показатель оказался шестым в стране, уступив лишь Белгородской области, где отток составил 6,7 тысяч человек, а также Иркутской (3 тысячи), Волгоградской (2,4 тысячи), Курской (2,3 тысячи) и Мурманской (2 тысячи) областям.