Омская область выбыла из пятерки регионов с самой высокой миграционной убылью

Posted 12 февраля, 12:34
Published 12 февраля, 12:34
Modified 12 февраля, 12:34
Updated 12 февраля, 12:34
В Росстате представили статистику миграционной убыли в разных регионах России. За 11 месяцев 2024 года (с января по ноябрь) Омскую область покинули 33 837 человек, выбрали ее местом для жизни же 31 982, убыль — 1 855 человек. Этот показатель оказался шестым в стране, уступив лишь Белгородской области, где отток составил 6,7 тысяч человек, а также Иркутской (3 тысячи), Волгоградской (2,4 тысячи), Курской (2,3 тысячи) и Мурманской (2 тысячи) областям.
Напомним, что в прошлом месяце Омская область замыкала тройку регионов с самой большой миграционной убылью, с января по октябрь того же года сюда приехали 29 144 человека, а уехали — 31 397, то есть отток был равен 2 253.
Ранее Город55 рассказывал, куда именно переезжают жители Омской области. Среди самых популярных вариантов оказались Москва и Московская область. Ханты-Мансийский АО, Санкт-Петербург и Ленинградская область и другие. Многие омичи переезжали в другие страны, чаще всего выбор падал на Казахстан, Германию и Таджикистан.