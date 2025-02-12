Омича отправили в колонию на 8 лет за драку со смертельным исходом

Конфликт произошел весной 2023 года в баре «Лениград». Подсудимый несколько раз ударил руками, ногами и стулом потерпевшего, от чего тот получил тяжелую травму головы.

В Омске вынесли приговор 45-летнему мужчине за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Фигуранту дела предстоит провести в колонии строго режима 8 лет. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщили в региональном следкоме. Напомним, в марте 2023 года в баре «Ленинград» вспыхнул конфликт между посетителями. «Между компанией молодых людей, среди которых находились девушка и 26-летний потерпевший, и тремя мужчинами, сидевшими за соседним столиком в этом заведении, произошла драка из-за непристойного предложения, сделанного подсудимым девушке. За девушку вступился потерпевший и другие молодые люди из их компании, конфликт перерос в обоюдную драку», — рассказали в следкоме. Видео: СУ СКР по Омской области . Потасовка произошла в баре «Ленинград» Подсудимый несколько раз ударил руками, ногами и стулом потерпевшего. Молодого человека отвезли в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой, на следующий день он скончался. После драки неизвестный скрылся, однако практически сразу оперативники установили его личность и задержали на улице Крупской по месту жительства. Погибший после драки в омском баре «Ленинград» оказался музыкантом Узнать подробнее