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Posted 12 февраля, 07:55

Published 12 февраля, 07:55

Modified 12 февраля, 09:33

Updated 12 февраля, 09:33

Подсудимому предстоит отбывать срок в колонии строгого режима

Омича отправили в колонию на 8 лет за драку со смертельным исходом

12 февраля 2025, 07:55
Фото: 1MI. Подсудимому предстоит отбывать срок в колонии строгого режима
Конфликт произошел весной 2023 года в баре «Лениград». Подсудимый несколько раз ударил руками, ногами и стулом потерпевшего, от чего тот получил тяжелую травму головы.

В Омске вынесли приговор 45-летнему мужчине за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Фигуранту дела предстоит провести в колонии строго режима 8 лет. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщили в региональном следкоме.

Напомним, в марте 2023 года в баре «Ленинград» вспыхнул конфликт между посетителями.

«Между компанией молодых людей, среди которых находились девушка и 26-летний потерпевший, и тремя мужчинами, сидевшими за соседним столиком в этом заведении, произошла драка из-за непристойного предложения, сделанного подсудимым девушке. За девушку вступился потерпевший и другие молодые люди из их компании, конфликт перерос в обоюдную драку», — рассказали в следкоме.
Видео: СУ СКР по Омской области. Потасовка произошла в баре «Ленинград»

Подсудимый несколько раз ударил руками, ногами и стулом потерпевшего. Молодого человека отвезли в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой, на следующий день он скончался.

После драки неизвестный скрылся, однако практически сразу оперативники установили его личность и задержали на улице Крупской по месту жительства.

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