Охота, алкоголь, стычка: мужчина в пылу конфликта выстрелил в омича

Posted 12 февраля, 08:01
Published 12 февраля, 08:01
Modified 12 февраля, 08:03
Updated 12 февраля, 08:03
Следователи завершили расследование дела, которое произошло 27 января 2024 года на парковке по улице Омской. Сообщается, что 26-летний мужчина, возвращавшийся с охоты, заехал в круглосуточный магазин за алкоголем. Там он столкнулся с другим 42-летним жителем Омска, с которым вспыхнул спор.
После словесной перепалки обвиняемый вытащил охотничье ружье и выстрелил в мужчину, причинив ему серьезное ранение ноги. Пострадавшего сразу же отвезли в больницу.
Мужчина попытался скрыться, но сотрудники полиции вскоре задержали его на улице Пушкина. При задержании у стрелка нашли охотничье ружье 12 калибра и 40 патронов.
Омская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия. По п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Дело направлено в Куйбышевский районный суд Омска для дальнейшего рассмотрения.
Напомним, жителю Омской области, который застрелил соседа из охотничьего ружья, грозит до 15 лет колонии.