Охота, алкоголь, стычка: мужчина в пылу конфликта выстрелил в омича

Следователи завершили расследование дела, которое произошло 27 января 2024 года на парковке по улице Омской. Сообщается, что 26-летний мужчина, возвращавшийся с охоты, заехал в круглосуточный магазин за алкоголем. Там он столкнулся с другим 42-летним жителем Омска, с которым вспыхнул спор.