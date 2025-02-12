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Posted 12 февраля, 08:01

Published 12 февраля, 08:01

Modified 12 февраля, 08:03

Updated 12 февраля, 08:03

Омский стрелок ранил незнакомого мужчину на парковке

Охота, алкоголь, стычка: мужчина в пылу конфликта выстрелил в омича

12 февраля 2025, 08:01
Фото: 1MI. Омский стрелок ранил незнакомого мужчину на парковке

Омский охотник выстрелил в незнакомца в ходе словесной ссоры

Стрелок попытался убежать.

Следователи завершили расследование дела, которое произошло 27 января 2024 года на парковке по улице Омской. Сообщается, что 26-летний мужчина, возвращавшийся с охоты, заехал в круглосуточный магазин за алкоголем. Там он столкнулся с другим 42-летним жителем Омска, с которым вспыхнул спор.

После словесной перепалки обвиняемый вытащил охотничье ружье и выстрелил в мужчину, причинив ему серьезное ранение ноги. Пострадавшего сразу же отвезли в больницу.

Видео: Прокуратура Омской области. Перепалка произошла в начале прошлого года

Мужчина попытался скрыться, но сотрудники полиции вскоре задержали его на улице Пушкина. При задержании у стрелка нашли охотничье ружье 12 калибра и 40 патронов.

У мужчины изъяли охотничье ружье 12 калибра, а также 40 патронов
У мужчины изъяли охотничье ружье 12 калибра, а также 40 патронов. Фото: Омская полиция

Омская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия. По п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Дело направлено в Куйбышевский районный суд Омска для дальнейшего рассмотрения.

Напомним, жителю Омской области, который застрелил соседа из охотничьего ружья, грозит до 15 лет колонии.

Думал, будут бить. В Омской области мужчина застрелил обидчика из охотничьего ружья
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#Риана Дязанцева#Происшествия#Видео#Полиция#Омск#Суд#Ружье#Тяжкий вред здоровью
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