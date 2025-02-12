Нападение шваброй: пьяный омич устроил беспорядки в трамвае

Posted 12 февраля, 03:55
Published 12 февраля, 03:55
Modified 12 февраля, 03:57
Updated 12 февраля, 03:57
Вчера утром, 11 февраля, на трамвайной остановке Лизы Чайкиной в Омске один из пассажиров трамвая №8 отказался оплачивать проезд. Водитель и кондуктор попросили мужчину выйти, но тот наотрез отказался.
Омич начал грубить, а затем неожиданно напал на водителя, используя швабру как оружие. Водитель и кондуктор, несмотря на агрессию пассажира, сумели его задержать и вызвать полицию.
Выяснилось, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения. В МВД Омской области Городу55 сообщили, что на мужчину составлен протокол.
Напомним, в конце января один из пассажиров поезда «Томск — Адлер» набросился на своих попутчиков с холодным оружием.