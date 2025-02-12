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Posted 12 февраля, 03:55

Published 12 февраля, 03:55

Modified 12 февраля, 03:57

Updated 12 февраля, 03:57

В Омске на трамвайной остановке пассажир напал на водителя

Нападение шваброй: пьяный омич устроил беспорядки в трамвае

12 февраля 2025, 03:55
Фото: 1MI. В Омске на трамвайной остановке пассажир напал на водителя

В Омске пьяный пассажир напал на водителя трамвая с шваброй

Мужчина отказался оплачивать проезд.

Вчера утром, 11 февраля, на трамвайной остановке Лизы Чайкиной в Омске один из пассажиров трамвая №8 отказался оплачивать проезд. Водитель и кондуктор попросили мужчину выйти, но тот наотрез отказался.

Омич начал грубить, а затем неожиданно напал на водителя, используя швабру как оружие. Водитель и кондуктор, несмотря на агрессию пассажира, сумели его задержать и вызвать полицию.

Выяснилось, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения. В МВД Омской области Городу55 сообщили, что на мужчину составлен протокол.

Напомним, в конце января один из пассажиров поезда «Томск — Адлер» набросился на своих попутчиков с холодным оружием.

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#Риана Дязанцева#Происшествия#Полиция#Омск#Алкогольное опьянение#Нападение#Трамвай
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