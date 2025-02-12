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Posted 12 февраля, 09:21

Published 12 февраля, 09:21

Modified 12 февраля, 09:23

Updated 12 февраля, 09:23

Николай Прохоркин играет в «Авангарде» под №74

Нападающий «Авангарда» Прохоркин стал игроком дня КХЛ после дубля в ворота «Адмирала»

12 февраля 2025, 09:21
Фото: ХК Авангард. Николай Прохоркин играет в «Авангарде» под №74
Николай Прохоркин забил две шайбы в матче во Владивостоке. «Авангард» победил со счетом 5:2.

Нападающий омского «Авангарда» Николай Прохоркин стал игроком дня КХЛ. За него отдали голоса 33% болельщиков. Накануне, 11 февраля, «ястребы» во Владивостоке встречались с местным «Адмиралом». Омичи победили со счетом 5:2.

Прохоркин отметился дублем. Всего хоккеист совершил 4 броска по воротам. Игровое время нападающего превысило 19 минут.

В нынешнем сезоне Николай Прохоркин провел за «Авангард» 26 матчей и набрал 19 очков (8 шайб + 11 ассистов). Показатель полезности игрока составляет «+8». Контракт с хоккеистом подписали в октябре прошлого года. Ранее форвард также выступал за «Авангард» в сезонах 2023-2024 и 2021/2022.

Ранее Город55 рассказывал, как прошел матч с «Адмиралом». Помимо Прохоркина, шайбами отметились Дамир Шарипзянов, Илья Каблуков и Константин Окулов.

«Авангард» забил пять шайб в ворота соперника и одолел дальневосточный «Адмирал»
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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#КХЛ#Матч#Николай Прохоркин#Владивосток#Адмирал
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