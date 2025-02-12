Нападающий «Авангарда» Прохоркин стал игроком дня КХЛ после дубля в ворота «Адмирала»

В нынешнем сезоне Николай Прохоркин провел за «Авангард» 26 матчей и набрал 19 очков (8 шайб + 11 ассистов). Показатель полезности игрока составляет «+8». Контракт с хоккеистом подписали в октябре прошлого года. Ранее форвард также выступал за «Авангард» в сезонах 2023-2024 и 2021/2022.