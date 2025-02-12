Нападающий «Авангарда» Прохоркин стал игроком дня КХЛ после дубля в ворота «Адмирала»

Posted 12 февраля, 09:21
Published 12 февраля, 09:21
Modified 12 февраля, 09:23
Updated 12 февраля, 09:23
Нападающий омского «Авангарда» Николай Прохоркин стал игроком дня КХЛ. За него отдали голоса 33% болельщиков. Накануне, 11 февраля, «ястребы» во Владивостоке встречались с местным «Адмиралом». Омичи победили со счетом 5:2.
Прохоркин отметился дублем. Всего хоккеист совершил 4 броска по воротам. Игровое время нападающего превысило 19 минут.
В нынешнем сезоне Николай Прохоркин провел за «Авангард» 26 матчей и набрал 19 очков (8 шайб + 11 ассистов). Показатель полезности игрока составляет «+8». Контракт с хоккеистом подписали в октябре прошлого года. Ранее форвард также выступал за «Авангард» в сезонах 2023-2024 и 2021/2022.
Ранее Город55 рассказывал, как прошел матч с «Адмиралом». Помимо Прохоркина, шайбами отметились Дамир Шарипзянов, Илья Каблуков и Константин Окулов.