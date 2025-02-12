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Posted 12 февраля, 06:35

Published 12 февраля, 06:35

Modified 12 февраля, 06:37

Updated 12 февраля, 06:37

Омскому Горсовету предложили постановление об эвакуации бесхозных машин

«Надо поднять волну»: в Омском Горсовете задумались о проблеме бесхозных машин

12 февраля 2025, 06:35
Фото: gorod55.ru.

Омскому Горсовету предложили постановление об эвакуации бесхозных машин

По данным мэрии, их в городе порядка 200.

На очередном заседании комитета Омского городского Совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства речь шла в том числе об автомобилях, брошенных во дворах и на парковках. Город55 уже писал о том, что мэрия подготовила проект постановления об эвакуации таких машин, и теперь документ поступил на рассмотрение депутатов.

Предполагается, что комиссии, сформированные в административном округе, должны будут обследовать брошенные автомобили и составлять акты «о выявлении транспортного средства, имеющего признаки бесхозяйного». Признаки «бесхозяйности» — «отсутствие кузовных деталей, стекол, колес, агрегатов и элементов», «неисправные замки и сквозные дыра более 10 кв. см», использование машин для складирования мусора и металлолома. Затем чиновники должны будут принять меры, чтобы найти хозяина, и написать о планах эвакуации машины на сайте мэрии.

Если хозяин не найдется, машину увезут в специальное место хранения. Через полгода ее передадут департаменту имущественных отношений, чтобы тот оформил автомобиль как муниципальную собственность и определил его дальнейшую судьбу — например, попытался продать.

Глава комитета Сергей Фролов скептически отнесся к перспективе приватизации брошенных машин. Однако докладчица, замдиректора депимущества Наталья Салахова, уточнила, что это не главное.

«Будут определенные издержки, но есть и пути реализации автомобилей, — заявила она. — Какие-то финансовые поступления будут запланированы. Но цель — не поступление денег, а решение другой проблемы».

Всего, по данным мэрии, в Омске около 150 — 200 брошенных машин. Планируется, что в месяц будут выявлять и эвакуировать порядка 10 — 20 автомобилей, так что проблема решится постепенно.

Глава комитета предложил действовать в двух направлениях: не только искать «брошенки» во дворах, но и вести информационную кампанию.

«Надо поднять волну, — заявил Фролов. — Чтобы по телевидению транслировались сюжеты об эвакуации с таким смыслом: „Уважаемые жители, вариантов 2. Рано или поздно мы до вас доберемся, или разберитесь сами с вашим транспортом“».

В итоге проект постановления был поддержан. Окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета.

Напомним: в том же комитете сегодня раскритиковали департамент контроля, обвинив его в недостаточно энергичной борьбе с нарушителями.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Горсовет#Эвакуация машин
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