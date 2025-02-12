«Надо поднять волну»: в Омском Горсовете задумались о проблеме бесхозных машин

На очередном заседании комитета Омского городского Совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства речь шла в том числе об автомобилях, брошенных во дворах и на парковках. Город55 уже писал о том, что мэрия подготовила проект постановления об эвакуации таких машин, и теперь документ поступил на рассмотрение депутатов.