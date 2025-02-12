На федеральной трассе под Омском столкнулись грузовик и легковушка: есть пострадавшие

Posted 12 февраля, 06:28
Published 12 февраля, 06:28
Modified 12 февраля, 06:30
Updated 12 февраля, 06:30
МЧС Омской области сообщает, что 11 февраля в 09:43 в Калачинском районе произошла авария на федеральной трассе, в результате которой столкнулись грузовик и легковой автомобиль.
Водителю легковушки понадобилась медицинская помощь. Сотрудники МЧС России использовали гидравлический инструмент, чтобы деблокировать пострадавшего из машины. После этого мужчину передали медицинским работникам для дальнейшего оказания помощи.
Напомним, в Кормиловском районе Омской области произошло смертельное ДТП.