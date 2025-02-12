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Posted 12 февраля, 06:28

Published 12 февраля, 06:28

Modified 12 февраля, 06:30

Updated 12 февраля, 06:30

ДТП в Калачинском районе Омской области

На федеральной трассе под Омском столкнулись грузовик и легковушка: есть пострадавшие

12 февраля 2025, 06:28
Фото: 1MI. ДТП в Калачинском районе Омской области

На федеральной трассе в Омской области произошло серьезное ДТП с пострадавшими

Авария случилась в Калачинском районе.

МЧС Омской области сообщает, что 11 февраля в 09:43 в Калачинском районе произошла авария на федеральной трассе, в результате которой столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

ДТП на федеральной трассе
ДТП на федеральной трассе. Фото: МЧС Омской области

Водителю легковушки понадобилась медицинская помощь. Сотрудники МЧС России использовали гидравлический инструмент, чтобы деблокировать пострадавшего из машины. После этого мужчину передали медицинским работникам для дальнейшего оказания помощи.

Напомним, в Кормиловском районе Омской области произошло смертельное ДТП.

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#Риана Дязанцева#ДТП#Омск#Авария#МЧС#Федеральная трасса#Калачинский район
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