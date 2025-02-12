Многострадальная «Тепловая компания»: омская прокуратура выявила серьезные нарушения

Posted 12 февраля, 04:53
Published 12 февраля, 04:53
Modified 12 февраля, 04:55
Updated 12 февраля, 04:55
Прокуратура Омской области проверила работу «Тепловой компании». В ходе проверки выявили 63 случая повреждения трубопроводов тепловых сетей по городу, что привело к провалам грунта и подтоплениям. Об этом «Вести Омск» сообщила старший помощник прокурора Омска Анастасия Витовская.
Компания должна была устранить все аварии до конца 2024 года, но теперь ей дали дополнительный месяц, чтобы исправить нарушения. В связи с этим прокуратура подала иск в суд. Проверка показала, что «Тепловая компания» не следила за состоянием сетей и не выполняла обязательные требования. Компания обязана восстановить изоляцию на трубах и обеспечить запас топлива на теплоисточниках.
Напомним, ранее Сергей Шелест объяснил ситуацию с долговыми проблемами «Тепловой компании». Мэр Омска также отмечал, что, несмотря на долги, банкротства компании не будет.