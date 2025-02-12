Многострадальная «Тепловая компания»: омская прокуратура выявила серьезные нарушения

Компания должна была устранить все аварии до конца 2024 года, но теперь ей дали дополнительный месяц, чтобы исправить нарушения. В связи с этим прокуратура подала иск в суд. Проверка показала, что «Тепловая компания» не следила за состоянием сетей и не выполняла обязательные требования. Компания обязана восстановить изоляцию на трубах и обеспечить запас топлива на теплоисточниках.