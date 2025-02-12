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Posted 12 февраля, 04:53

Published 12 февраля, 04:53

Modified 12 февраля, 04:55

Updated 12 февраля, 04:55

Прокуратура выявила масштабные нарушения омской «Тепловой компании»

Многострадальная «Тепловая компания»: омская прокуратура выявила серьезные нарушения

12 февраля 2025, 04:53
Фото: 1MI. Прокуратура выявила масштабные нарушения омской «Тепловой компании»

Омская прокуратура обнаружила серьезные нарушения в работе «Тепловой компании»

Всего органы выявили десятки нарушений.

Прокуратура Омской области проверила работу «Тепловой компании». В ходе проверки выявили 63 случая повреждения трубопроводов тепловых сетей по городу, что привело к провалам грунта и подтоплениям. Об этом «Вести Омск» сообщила старший помощник прокурора Омска Анастасия Витовская.

Компания должна была устранить все аварии до конца 2024 года, но теперь ей дали дополнительный месяц, чтобы исправить нарушения. В связи с этим прокуратура подала иск в суд. Проверка показала, что «Тепловая компания» не следила за состоянием сетей и не выполняла обязательные требования. Компания обязана восстановить изоляцию на трубах и обеспечить запас топлива на теплоисточниках.

Напомним, ранее Сергей Шелест объяснил ситуацию с долговыми проблемами «Тепловой компании». Мэр Омска также отмечал, что, несмотря на долги, банкротства компании не будет.

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#Риана Дязанцева#Омск#Прокуратура#Суд#Аварии#Тепловая компания#Трубопроводы#Подтопления
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