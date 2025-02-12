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Posted 12 февраля, 13:40

Published 12 февраля, 13:40

Modified 12 февраля, 13:40

Updated 12 февраля, 13:40

Всего будет изготовлено 1 450 стаканов

Мэрия Омска потратит 6 млн на стаканы в честь празднования 80-й годовщины Победы

12 февраля 2025, 13:40
Фото: 1MI. Всего будет изготовлено 1 450 стаканов
Сувенирные наборы с хрустальными стаканами должны быть готовы к 15 апреля 2025 года.

На сайте Госзакупок завершились поиски подрядчика, который изготовит для Омска 1 450 сувенирных хрустальных стаканов с логотипом празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Аукцион объявляла городская мэрия, его изначальная цена составляла 9,4 млн рублей, но поставщик согласился выполнить заказ за 6,2 млн рублей. Какая именно компания выиграла тендер пока неизвестно.

Из документов, прикрепленных к закупке, следует, что каждый стакан будет иметь подстаканник из латуни и специальную коробку-футляр синего цвета. Помимо логотипа празднования 80-й годовщины Победы на центральном окне подстаканника, на его боковых частях расположится надпись «Омск». Подрядчик должен выполнить работу до 15 апреля.

Ранее Город55 рассказывал, как Омск планирует встречать юбилейный День Победы. Одним из ключевых событий станет парад на Соборной площади, при благоприятной оперативной обстановке по улицам города также пройдет «Бессмертный полк».

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Победа#День Победы#Новости#Сувениры#Закупки#Государственные закупки#ЕИС Закупки#День Победы 9 Мая#Сувенир
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