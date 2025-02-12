Мэрия Омска потратит 6 млн на стаканы в честь празднования 80-й годовщины Победы

Из документов, прикрепленных к закупке, следует, что каждый стакан будет иметь подстаканник из латуни и специальную коробку-футляр синего цвета. Помимо логотипа празднования 80-й годовщины Победы на центральном окне подстаканника, на его боковых частях расположится надпись «Омск». Подрядчик должен выполнить работу до 15 апреля.