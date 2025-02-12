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Posted 12 февраля, 11:05

Published 12 февраля, 11:05

Modified 12 февраля, 11:05

Updated 12 февраля, 11:05

Илья Каблуков

Илья Каблуков забросил решающую шайбу в своем тысячном матче в КХЛ

12 февраля 2025, 11:05
Фото: ХК «Авангард». Илья Каблуков
Нападающий «Авангарда» стал третьим игроков в истории Континентальной хоккейной лиги, кому удалось преодолеть рубеж в 1 000 матчей.

Вчерашний матч «Авангарда» с «Адмиралом» во Владивостоке стал тысячным в КХЛ для омского нападающего Ильи Каблукова. На эту игру юбиляр вышел с капитанской нашивкой и стал автором победной шайбы.

Всего в 1 000 матчах форвард набрал 191 очко, став автором 64 голов и 127 результативных передач. Дебют Ильи в Континентальной хоккейной лиге состоялся в 2008 году за нижегородское «Торпедо», там он провел один сезон, после чего перешел в «Спартак». Трижды Каблуков выигрывал Кубок Гагарина, два раза со СКА (в 2015 и 2017) и один раз с «Авангардом» (в 2021).

«Тысяча матчей — это долгий и тяжелый путь, который не каждый в жизни может пройти. Я горжусь этим достижением», — сказал Каблуков пресс-службе клуба.

Действительно, нападающий стал лишь третьим хоккеистом лиги, который сыграл столько матчей, больше него только на счету у завершившего карьеру защитника Евгения Бирюкова (1001 матч) и нападающего Вадима Шипачева (1036 матчей).

Ранее Город55 писал, что вчерашний матч позволил капитану «Авангарда» Дамиру Шарипзянову войти в число лучших защитников-снайперов за всю историю хоккейного клуба. В игре с «Адмиралом» он отличился одной шайбой, теперь на его счету 39 шайб в 336 матчах.

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