Илья Каблуков забросил решающую шайбу в своем тысячном матче в КХЛ

Всего в 1 000 матчах форвард набрал 191 очко, став автором 64 голов и 127 результативных передач. Дебют Ильи в Континентальной хоккейной лиге состоялся в 2008 году за нижегородское «Торпедо», там он провел один сезон, после чего перешел в «Спартак». Трижды Каблуков выигрывал Кубок Гагарина, два раза со СКА (в 2015 и 2017) и один раз с «Авангардом» (в 2021).