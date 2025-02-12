Хоценко поручил выделить более 50 млн рублей на расселение омичей из аварийного жилья

Posted 12 февраля, 03:35
Published 12 февраля, 03:35
Modified 12 февраля, 03:37
Updated 12 февраля, 03:37
Власти направили городу Омску 50,4 млн рублей для переселения людей из многоквартирных домов, которые были признаны аварийными после 1 января 2017 года. Средства выделили по поручению губернатора Виталия Хоценко.
Речь идет о домах, в отношении которых с января 2023 года по июль 2024 года вступили в силу судебные решения о срочном расселении. На выделенные средства планируется переселить жителей примерно 600 квадратных метров аварийного жилья.
Вопрос переселения остается под личным контролем Виталия Хоценко.