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Posted 12 февраля, 03:35

Published 12 февраля, 03:35

Modified 12 февраля, 03:37

Updated 12 февраля, 03:37

В Омске выделили более 50 миллионов рублей на переселение из аварийного жилья

Хоценко поручил выделить более 50 млн рублей на расселение омичей из аварийного жилья

12 февраля 2025, 03:35
Фото: Сергей Мельников. В Омске выделили более 50 миллионов рублей на переселение из аварийного жилья
Выделенные средства позволят переселись порядка 600 «квадратов» аварийного жилья.

Власти направили городу Омску 50,4 млн рублей для переселения людей из многоквартирных домов, которые были признаны аварийными после 1 января 2017 года. Средства выделили по поручению губернатора Виталия Хоценко.

Речь идет о домах, в отношении которых с января 2023 года по июль 2024 года вступили в силу судебные решения о срочном расселении. На выделенные средства планируется переселить жителей примерно 600 квадратных метров аварийного жилья.

Вопрос переселения остается под личным контролем Виталия Хоценко.

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#Риана Дязанцева#Недвижимость#Омск#Аварийное жилье#Бюджет#Переселение#Виталий Хоценко
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