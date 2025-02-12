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Posted 12 февраля, 07:17

Published 12 февраля, 07:17

Modified 12 февраля, 07:19

Updated 12 февраля, 07:19

SHAMAN не выступит в Омске

«Горе-патриот в кожаных штанах»: как омичи отреагировали на перенос концерта SHAMAN

12 февраля 2025, 07:17
Фото: 1MI. SHAMAN не выступит в Омске

Отмена концерта SHAMAN в Омске вызвала шквал комментариев

Отмена концерта Ярослава Дронова в Омске вызвала у местных жителей бурное обсуждение в соцсетях Города55.

В Омске концерт исполнителя SHAMAN перенесли на год, и это вызвало бурную реакцию местных жителей. Пользователи активно обсуждали это решение, оставляя сотни комментариев в соцсетях Города55, и мнения оказались весьма разнообразными.

Некоторые омичи посчитали, что перенос концерта был неизбежным.

«Долгожданный концерт, его реально так ждут?».
«Билеты не продали».
«Не было его здесь и не надо».

Другие высказали недовольство и разочарование.

«Ну что-то продал. Бабки взял, а людей кинул. Горе-патриот в кожаных штанах».
«Вы, добрые люди, билеты сейчас купите, в меня денежки вложите, а я как-нибудь к вам заеду, через год, может и два».

Нашлись и те, кто посмеялся над ситуацией.

«Ну хоть казаков не пришлось задействовать!».
«Кто не пойдет, того на карандашик возьмет крашиха его!».
«Перенесли на год? Вот это я понимаю — человек занят, не успевает…».

Многие комментаторы выразили гордость за омичей.

«Я очень гордая омичей, что мы не выкупили 50% его билетов».
«Молодцы, земляки, прогнали это недоразумение».

Общее настроение комментариев показывает, что концерт SHAMAN в Омске ожидали далеко не все, а его перенос вызвал больше шуток, чем сожалений. Напомним, ранее Город55 составлял подборку концертов, который пройдут в Омске в феврале.

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#Риана Дязанцева#Омск#Соцсети#Концерт#Омичи#Комментарии
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