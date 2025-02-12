Головокружение не только от любви. В Валентинов день на Омск обрушится магнитная буря

Posted 12 февраля, 03:31
Published 12 февраля, 03:31
Modified 12 февраля, 03:33
Updated 12 февраля, 03:33
В пятницу, 14 февраля, в Омской области ожидается магнитная буря. Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, ее пик придется на период с 3:00 до 6:00 часов. Магнитная буря достигнет значения G1 («слабая буря»). Также магнитосфера будет возбужденной в ночь с 12 на 13 февраля.
Больше в ближайший месяц магнитных бурь не ожидается, однако волнения магнитосферы будут наблюдаться 27, 28 февраля и 1, 2, 10 и 11 марта.
Во время магнитных бурь метеозависимые люди могут почувствовать недомогание. Оно может проявляться в виде головной боли, скачков артериального давления, бессонницы или сонливости, панических атак. Ранее профессор Омского медицинского университета Вадим Ахмедов рассказал, как справиться с этими симптомами во время магнитных бурь.