Головокружение не только от любви. В Валентинов день на Омск обрушится магнитная буря

Во время магнитных бурь метеозависимые люди могут почувствовать недомогание. Оно может проявляться в виде головной боли, скачков артериального давления, бессонницы или сонливости, панических атак. Ранее профессор Омского медицинского университета Вадим Ахмедов рассказал, как справиться с этими симптомами во время магнитных бурь.