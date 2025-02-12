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Posted 12 февраля, 03:31

Published 12 февраля, 03:31

Modified 12 февраля, 03:33

Updated 12 февраля, 03:33

Магнитная буря достигнет значения G1

Головокружение не только от любви. В Валентинов день на Омск обрушится магнитная буря

12 февраля 2025, 03:31
Фото: Изображение Midjourney. Магнитная буря достигнет значения G1

В День святого Валентина на Омскую область обрушится магнитная буря

Согласно прогнозам, пик магнитной бури в Омской области придется на ночь с 13 на 14 февраля.

В пятницу, 14 февраля, в Омской области ожидается магнитная буря. Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, ее пик придется на период с 3:00 до 6:00 часов. Магнитная буря достигнет значения G1 («слабая буря»). Также магнитосфера будет возбужденной в ночь с 12 на 13 февраля.

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Скриншот. Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Больше в ближайший месяц магнитных бурь не ожидается, однако волнения магнитосферы будут наблюдаться 27, 28 февраля и 1, 2, 10 и 11 марта.

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Скриншот. Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Во время магнитных бурь метеозависимые люди могут почувствовать недомогание. Оно может проявляться в виде головной боли, скачков артериального давления, бессонницы или сонливости, панических атак. Ранее профессор Омского медицинского университета Вадим Ахмедов рассказал, как справиться с этими симптомами во время магнитных бурь.

Как справиться с головной болью и высоким давлением: омский врач — о магнитных бурях
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#Евгений Игишев#Наука#Омск#Омская область#Астрономия#Магнитная буря#Магнитные бури#Магнитосфера#Март#Февраль
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