До 5 тысяч в день: омским мамам в декрете предлагают подработку с хорошей зарплатой

Posted 12 февраля, 08:05
Published 12 февраля, 08:05
Modified 12 февраля, 08:07
Updated 12 февраля, 08:07
Аналитики Авито Работы сообщили Городу55, что за прошлый год в Омской области на 10% увеличили количество вакансий с возможностью подработки по сравнению с 2023 годом. Среди предложений есть и варианты для родителей, который находятся в декрете. Специалисты назвали самые популярные варианты подработки для молодых мам.
Так, варианты с частичной занятостью мамам в декрете часто предлагают в торговле, общепите, логистике, администрировании. Например, вакансии продавцов-кассиров, сотрудников пунктов выдачи интернет-заказов и служб доставки, администраторов фитнес-клубов и салонов красоты, операторов колл-центров, работников фастфуда и многие другие.
Ранее омичам назвали вакансии с зарплатой от 200 тысяч рублей. На высокую заработную оплату могут претендовать курьеры, машинисты, водители и сварщики.