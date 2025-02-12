До 5 тысяч в день: омским мамам в декрете предлагают подработку с хорошей зарплатой

Аналитики Авито Работы сообщили Городу55, что за прошлый год в Омской области на 10% увеличили количество вакансий с возможностью подработки по сравнению с 2023 годом. Среди предложений есть и варианты для родителей, который находятся в декрете. Специалисты назвали самые популярные варианты подработки для молодых мам.