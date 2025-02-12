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Posted 12 февраля, 08:05

Published 12 февраля, 08:05

Modified 12 февраля, 08:07

Updated 12 февраля, 08:07

В Омске назвали популярные вакансии для подработки молодых мам в декрете

До 5 тысяч в день: омским мамам в декрете предлагают подработку с хорошей зарплатой

12 февраля 2025, 08:05
Фото: Изображение Midjourney.

В Омске назвали популярные вакансии для подработки молодых мам в декрете

Мамам в отпуске по уходу за ребенком часто предлагают работу в торговле, общепите, логистике, администрировании.

Аналитики Авито Работы сообщили Городу55, что за прошлый год в Омской области на 10% увеличили количество вакансий с возможностью подработки по сравнению с 2023 годом. Среди предложений есть и варианты для родителей, который находятся в декрете. Специалисты назвали самые популярные варианты подработки для молодых мам.

Так, варианты с частичной занятостью мамам в декрете часто предлагают в торговле, общепите, логистике, администрировании. Например, вакансии продавцов-кассиров, сотрудников пунктов выдачи интернет-заказов и служб доставки, администраторов фитнес-клубов и салонов красоты, операторов колл-центров, работников фастфуда и многие другие.

  • Возможности подрабатывать молодые мамы могут найти и в профильной сфере или с учетом своих увлечений. В частности, чтобы не терять профессиональные навыки, бухгалтер с высшим образованием и стажем по специальности может один раз в неделю по 2-3 часа приходить для ведения отчетности в небольшой магазин. Как вариант компания предлагает специалисту работать два раза в месяц по 5-6 часов. Оплата составит от 5 тысяч рублей.
  • Опыт во флористике не менее полугода пригодится, чтобы подрабатывать один-два раза в неделю в салоне цветов. Помощник флориста будет собирать букеты, обслуживать покупателей, ухаживать за срезанными цветами. Работодатель обещает платить от 1,5 до 5 тысяч рублей в день, но нужно быть готовой выходить на полноценную смену с 9:00 до 21:00.
  • Также можно подрабатывать швеей в ателье. Работодатель сможет предоставить индивидуальный свободный график, когда сотрудник выходит на смену на несколько часов, выполняет заказ и уходит домой. В зависимости от выполненных операций швея может рассчитывать на заработок от 500 рублей за услугу.
  • Почасовую оплату от 600 рублей и неполный рабочий день предлагают педагогу по хореографии. 2-3 раза в неделю ему предстоит вести танцевальные занятия в детских группах.
  • Частичную занятость в сфере работы с детьми можно найти и без обязательного педагогического образования. Например, одному из детских центров нужен преподаватель кружков и мастер-классов по различным направлениям. Занятия в центре проводятся только по воскресеньям с 10:00

Ранее омичам назвали вакансии с зарплатой от 200 тысяч рублей. На высокую заработную оплату могут претендовать курьеры, машинисты, водители и сварщики.

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#Ольга Скворцова#Работа#Омск#Торговля#Флористика#Декрет#Подработка#Общепит#Вакансии#Логистика#Хореография
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