Дамир Шарипзянов вошел в число лучших защитников-снайперов за всю историю «Авангарда»

Кроме того, эта шайба позволила Шарипзянову войти в число лучших защитников-снайперов за всю историю «Авангарда», теперь на его счету 39 шайб в 336 матчах. 29 шайб Дамир забил в равных составах, 9 в большинстве, одну в меньшинстве. Счет голам он открыл 26 октября 2020 года в Санкт-Петербурге во встрече со СКА.