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Posted 12 февраля, 10:37

Published 12 февраля, 10:37

Modified 12 февраля, 10:37

Updated 12 февраля, 10:37

Дамир Шарипзянов

Дамир Шарипзянов вошел в число лучших защитников-снайперов за всю историю «Авангарда»

12 февраля 2025, 10:37
Фото: ХК «Авангард». Дамир Шарипзянов
Вписать свое имя в историю клуба капитану помогла шайба, заброшенная вчера в ворота «Адмирала».

Вчера во Владивостоке прошел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Адмиралом». Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу омской команды. Одну из шайб забросил капитан «ястребов» Дамир Шарипзянов, она стала 11-й для защитника в этом сезоне.

Кроме того, эта шайба позволила Шарипзянову войти в число лучших защитников-снайперов за всю историю «Авангарда», теперь на его счету 39 шайб в 336 матчах. 29 шайб Дамир забил в равных составах, 9 в большинстве, одну в меньшинстве. Счет голам он открыл 26 октября 2020 года в Санкт-Петербурге во встрече со СКА.

Сейчас десятка лучших защитников-снайперов клуба выглядит так:

  1. Виктор Архипов — 94 шайбы в 615 матчах;
  2. Дмитрий Рябыкин — 80 (642);
  3. Юрий Рычков — 75 (ок. 300);
  4. Юрий Панов — 73 (718);
  5. Сергей Гуров — 61 (564);
  6. Александр Фролов — 49 (381);
  7. Константин Маслюков — 48 (359);
  8. Александр Тычкин — 46 (ок. 160);
  9. Денис Куляш — 43 (230);
  10. Дамир Шарипзянов — 36 (326).

Напомним, что в конце января Дамир Шарипзянов вошел в число лучших игроков КХЛ за две недели. Ястреб» занял заключительное десятое место с коэффициентом 3.70. В числе лучших также оказались Джош Ливо из «Салавата Юлаева» (4.90), Александр Никишин из СКА (4.85) и Виталий Кравцов из «Трактора» (4.68).

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