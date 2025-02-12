Дамир Шарипзянов вошел в число лучших защитников-снайперов за всю историю «Авангарда»

Posted 12 февраля, 10:37
Published 12 февраля, 10:37
Modified 12 февраля, 10:37
Updated 12 февраля, 10:37
Вчера во Владивостоке прошел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Адмиралом». Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу омской команды. Одну из шайб забросил капитан «ястребов» Дамир Шарипзянов, она стала 11-й для защитника в этом сезоне.
Кроме того, эта шайба позволила Шарипзянову войти в число лучших защитников-снайперов за всю историю «Авангарда», теперь на его счету 39 шайб в 336 матчах. 29 шайб Дамир забил в равных составах, 9 в большинстве, одну в меньшинстве. Счет голам он открыл 26 октября 2020 года в Санкт-Петербурге во встрече со СКА.
Сейчас десятка лучших защитников-снайперов клуба выглядит так:
Напомним, что в конце января Дамир Шарипзянов вошел в число лучших игроков КХЛ за две недели. Ястреб» занял заключительное десятое место с коэффициентом 3.70. В числе лучших также оказались Джош Ливо из «Салавата Юлаева» (4.90), Александр Никишин из СКА (4.85) и Виталий Кравцов из «Трактора» (4.68).