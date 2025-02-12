«БАС»: Открытие неба за счет технологических решений

Posted 12 февраля, 14:35
Published 12 февраля, 14:35
Modified 12 февраля, 14:37
Updated 12 февраля, 14:37
К 2030 году наша страна должна стать одним из мировых технологических лидеров в сфере беспилотных авиационных систем. Эта цель была озвучена президентом России Владимиром Путиным в Тольятти на совещании с членами правительства и главами крупнейших предприятий в отрасли. Об этом пишут «Новые известия».
Гендиректор АО «ГТЛК» Евгений Дитрих указал на то, что меры поддержки отрасли беспилотной авиации прописаны в национальном проекте «Беспилотные авиационные системы», функционирующем с 2024 года. В первую очередь инициатива направлена на модернизацию производственной базы и технологий.
Он рассказал, что ГТЛК приступила к деятельности в сегменте лизинга БПЛА в 2023 году в рамках коммерческих сделок, а с 2024 года компания уже стала базовым заказчиком БАС. В вышеобозначенный период компания направила на развитие производства более 10 миллиардов рублей инвестиционных средств, заказав у 23 производителей свыше трех тысяч дронов.
Согласно комментарию Евгения Дитриха, большая часть этих средств пришлась на государственный гражданский заказ, по которому беспилотные летательные аппараты поставляются федеральным, региональным органам власти, госкомпаниям. На данный момент многие государственные заказчики готовят сделки в рамках гражданского госзаказа на текущий год.
Глава ООО «БАС» Алексей Варятченко считает, что сейчас развитие отрасли тормозится из-за отсутствия необходимой нормативно-правовой базы и воздушного пространства для полетов дронов.
«Для решения этих ключевых задач у нас в стране уже есть опыт, научно-производственный потенциал и понимание основных механизмов реализации. Целый ряд технических разработок по обеспечению безопасного неба хорошо себя зарекомендовал при тестировании на „Архипелаге-2024“, — подчеркнул Варятченко.
Результатом прошедшего в Тольятти совещания стало поручение Владимира Путина правительству принять необходимую нормативно-правовую базу по применению гражданских БАС до 1 июня 2025 года.