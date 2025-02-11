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Posted 11 февраля, 03:17

Published 11 февраля, 03:17

Modified 11 февраля, 03:19

Updated 11 февраля, 03:19

Кадетский корпус в Омске

Ждем экспертизу. Судьба Кадетского корпуса в центре Омска остается неизвестной

11 февраля 2025, 03:17
Фото: gorod55.ru. Кадетский корпус в Омске

В Омске вновь заговорили о судьбе Кадетского корпуса

Старый кадетский корпус на улице Ленина пока остается без конкретного будущего.

Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко ответил на вопрос Города55 о судьбе кадетского корпуса. Губернатор предлагал в здании «кадетки» разместить филиал центра патриотизма — музей «Россия — моя история», который сейчас находится на Левобережье.

Что в итоге будет с кадетским корпусом, станет ясно в марте, когда проведут экспертизу и оценят его состояние. После этого власти решат, что делать с этим историческим зданием.

Напомним, стало известно, что здание кадетского комплекса лишилось шанса стать объектом культурного наследия.

Ждем марта: стало известно будущее простаивающего Омского кадетского корпуса
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#Риана Дязанцева#Омск#Музей#Культурное наследие#Историческое здание#Кадетский корпус
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