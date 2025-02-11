Ждем экспертизу. Судьба Кадетского корпуса в центре Омска остается неизвестной

Posted 11 февраля, 03:17
Published 11 февраля, 03:17
Modified 11 февраля, 03:19
Updated 11 февраля, 03:19
Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко ответил на вопрос Города55 о судьбе кадетского корпуса. Губернатор предлагал в здании «кадетки» разместить филиал центра патриотизма — музей «Россия — моя история», который сейчас находится на Левобережье.
Что в итоге будет с кадетским корпусом, станет ясно в марте, когда проведут экспертизу и оценят его состояние. После этого власти решат, что делать с этим историческим зданием.
Напомним, стало известно, что здание кадетского комплекса лишилось шанса стать объектом культурного наследия.