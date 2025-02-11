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Posted 11 февраля, 08:41

Published 11 февраля, 08:41

Modified 11 февраля, 08:43

Updated 11 февраля, 08:43

Вместо весны в Омскую область придут мощные холода

Вместо весны в Омскую область придут мощные холода

11 февраля 2025, 08:41
Фото: 1MI.
Рассказываем, какая погода ждет омичей в ближайшие две недели.

Синоптики прогнозируют похолодание в Омской области со второй половины февраля. Так, по данным сервиса Ventusky, уже в среду, 19 февраля, температура воздуха опустится до -19… -23 градусов. С этого дня морозы начнут лишь усиливаться.

Ночью 22 февраля столбик термометра опустится до -27 градусов, днем будет в пределах -18 градусов. Такая же температура будет 23 и 24 февраля. А в ночь на 25 февраля похолодает до -30 градусов.

Прогноз погоды в Омске
Прогноз погоды в Омске. Фото: Ventusky

По прогнозам синоптиков, омичам не стоит ждать тепло как минимум до марта.

Скоро по Омской области ударят мощные морозы
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#Ольга Скворцова#Погода#Омск#Омская область#Температура#Прогноз#Синоптики#Морозы#Холода#Март#Февраль
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