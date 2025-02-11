Вместо весны в Омскую область придут мощные холода

Posted 11 февраля, 08:41
Published 11 февраля, 08:41
Modified 11 февраля, 08:43
Updated 11 февраля, 08:43
Синоптики прогнозируют похолодание в Омской области со второй половины февраля. Так, по данным сервиса Ventusky, уже в среду, 19 февраля, температура воздуха опустится до -19… -23 градусов. С этого дня морозы начнут лишь усиливаться.
Ночью 22 февраля столбик термометра опустится до -27 градусов, днем будет в пределах -18 градусов. Такая же температура будет 23 и 24 февраля. А в ночь на 25 февраля похолодает до -30 градусов.