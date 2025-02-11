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Posted 11 февраля, 05:41

Published 11 февраля, 05:41

Modified 11 февраля, 05:43

Updated 11 февраля, 05:43

Омские депутаты одобрили переход входной группы кадетского корпуса в новые руки

Входную группу омского кадетского корпуса передадут новому владельцу

11 февраля 2025, 05:41
Фото: gorod55.ru.

Омские депутаты одобрили переход входной группы кадетского корпуса в новые руки

Вслед за зданиями ворота и мемориальные доски перейдут областному казенному учреждению.

На очередном заседании комитета Омского городского Совета по вопросам муниципальной собственности речь шла в том числе о кадетском корпусе. Депутатам предложили на утверждение перечень муниципального имущества, который передается в безвозмездное пользование. Как выяснилось, этот список включает 18 объектов, расположенных по адресу улица Ленина, 26 (это старый адрес кадетского корпуса).

В частности, в список включили «въездную группу (раздвижные ворота с ограждением)», 12 мемориальных досок, мемориальный комплекс Г. И. Глазенапа, мемориальную стену, монолитный ж/б пояс с металлическим забором, памятник Михаилу Фрунзе и трибуну.

«Данные объекты планируется передать Казенному учреждению Омской области „Центр учета и содержания собственности Омской области“», — уточняется в пояснительной записке.

Депутатов это предложение несколько удивило. По словам главы комитета Максима Астафьева, раньше им ни разу не предлагали передать другому владельцу мемориальные доски и памятники. Докладчик, первый заместитель мэра Евгений Романин, объяснил, что такая передача необходима.

«Есть такой порядок, — уточнил чиновник. — Раз передали здания, мы обязаны передать и все остальное».

Таким образом, речь идет только об улаживании формальностей. Депутаты проголосовали «за», окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета.

Напомним: судьба зданий, в которых находился кадетский корпус, остается неизвестной. Они признаны аварийными, какие-то решения могут быть приняты только после получения результатов экспертизы.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Горсовет#Максим Астафьев#Кадетский корпус#Евгений Романин
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