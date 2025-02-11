Входную группу омского кадетского корпуса передадут новому владельцу

На очередном заседании комитета Омского городского Совета по вопросам муниципальной собственности речь шла в том числе о кадетском корпусе. Депутатам предложили на утверждение перечень муниципального имущества, который передается в безвозмездное пользование. Как выяснилось, этот список включает 18 объектов, расположенных по адресу улица Ленина, 26 (это старый адрес кадетского корпуса).