Входную группу омского кадетского корпуса передадут новому владельцу

Posted 11 февраля, 05:41
Published 11 февраля, 05:41
Modified 11 февраля, 05:43
Updated 11 февраля, 05:43
На очередном заседании комитета Омского городского Совета по вопросам муниципальной собственности речь шла в том числе о кадетском корпусе. Депутатам предложили на утверждение перечень муниципального имущества, который передается в безвозмездное пользование. Как выяснилось, этот список включает 18 объектов, расположенных по адресу улица Ленина, 26 (это старый адрес кадетского корпуса).
В частности, в список включили «въездную группу (раздвижные ворота с ограждением)», 12 мемориальных досок, мемориальный комплекс Г. И. Глазенапа, мемориальную стену, монолитный ж/б пояс с металлическим забором, памятник Михаилу Фрунзе и трибуну.
«Данные объекты планируется передать Казенному учреждению Омской области „Центр учета и содержания собственности Омской области“», — уточняется в пояснительной записке.
Депутатов это предложение несколько удивило. По словам главы комитета Максима Астафьева, раньше им ни разу не предлагали передать другому владельцу мемориальные доски и памятники. Докладчик, первый заместитель мэра Евгений Романин, объяснил, что такая передача необходима.
«Есть такой порядок, — уточнил чиновник. — Раз передали здания, мы обязаны передать и все остальное».
Таким образом, речь идет только об улаживании формальностей. Депутаты проголосовали «за», окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета.
Напомним: судьба зданий, в которых находился кадетский корпус, остается неизвестной. Они признаны аварийными, какие-то решения могут быть приняты только после получения результатов экспертизы.