В России появился первый лайфстайл-банк для ИП без тарифов

Напомним, что организация начала свою деятельность в 2021 году в качестве банка для ИП. Теперь учреждение предоставляет такие бесплатные услуги для предпринимателей, как переводы по реквизитам, пополнение расчетных счетов и снятие наличных средств. Наряду с этим, в перечень бесплатных услуг компании входят бухгалтерские услуги, внешнеэкономическая деятельность и международные переводы.