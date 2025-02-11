В России появился первый лайфстайл-банк для ИП без тарифов

Posted 11 февраля, 06:30
Published 11 февраля, 06:30
Modified 11 февраля, 06:30
Updated 11 февраля, 06:30
С февраля 2025 года банк отказался от дополнительных условий для клиентов и внедрил концепцию family office вместо традиционной банковской поддержки, пишет 56orb.ru.
Напомним, что организация начала свою деятельность в 2021 году в качестве банка для ИП. Теперь учреждение предоставляет такие бесплатные услуги для предпринимателей, как переводы по реквизитам, пополнение расчетных счетов и снятие наличных средств. Наряду с этим, в перечень бесплатных услуг компании входят бухгалтерские услуги, внешнеэкономическая деятельность и международные переводы.
Стать клиентами банка могут ИП, работающие на рынке не менее года и относящиеся к «зеленой группе риска» по данным Банка России.
В течение следующих нескольких месяцев банк планирует запустить три группы новых продуктов. Первая — бесплатные финансовые инструменты, вторая — услуги персонализированного family office, закрывающего банковские и личные поручения клиентов. В третью группу войдут лайфстайл-сервисы.
Павел Семенов, ранее занимавший пост председателя правления Модульбанка и учредивший компанию «Черная бухгалтерия», назначен новым СЕО банка.
По его словам, миссия компании заключается в повышении качества обслуживания ИП. Благодаря новому стандарту российский банковский сервис перейдет на новый уровень.