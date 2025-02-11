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Posted 11 февраля, 06:30

Published 11 февраля, 06:30

Modified 11 февраля, 06:30

Updated 11 февраля, 06:30

В России появился первый лайфстайл-банк для ИП без тарифов

В России появился первый лайфстайл-банк для ИП без тарифов

11 февраля 2025, 06:30
Фото: Изображение Midjourney.
Банк для предпринимателей «Хайс» поменял стратегию своей деятельности. Он стал первым в России лайфстайл-банком, который предлагает полный спектр услуг для индивидуальных предпринимателей без каких-либо тарифов и комиссий.

С февраля 2025 года банк отказался от дополнительных условий для клиентов и внедрил концепцию family office вместо традиционной банковской поддержки, пишет 56orb.ru.

Напомним, что организация начала свою деятельность в 2021 году в качестве банка для ИП. Теперь учреждение предоставляет такие бесплатные услуги для предпринимателей, как переводы по реквизитам, пополнение расчетных счетов и снятие наличных средств. Наряду с этим, в перечень бесплатных услуг компании входят бухгалтерские услуги, внешнеэкономическая деятельность и международные переводы.

Стать клиентами банка могут ИП, работающие на рынке не менее года и относящиеся к «зеленой группе риска» по данным Банка России.

В течение следующих нескольких месяцев банк планирует запустить три группы новых продуктов. Первая — бесплатные финансовые инструменты, вторая — услуги персонализированного family office, закрывающего банковские и личные поручения клиентов. В третью группу войдут лайфстайл-сервисы.

Павел Семенов, ранее занимавший пост председателя правления Модульбанка и учредивший компанию «Черная бухгалтерия», назначен новым СЕО банка.

По его словам, миссия компании заключается в повышении качества обслуживания ИП. Благодаря новому стандарту российский банковский сервис перейдет на новый уровень.

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