В России массово закрывают секс-шопы. Что будет с магазинами для взрослых в Омске

Posted 11 февраля, 02:20
Published 11 февраля, 02:20
Modified 11 февраля, 06:22
Updated 11 февраля, 06:22
Почти во всех российских городах-миллионниках, за исключением Екатеринбурга и Новосибирска, к началу 2025 года сократилось число магазинов товаров для взрослых. Больше всего тенденция ощущается в Москве и Санкт-Петербурге. Причина — переход покупателей и продавцов на маркетплейсы.
«К началу 2025 года в 12 из 16 российских городов-миллионников снизилось количество секс-шопов: в целом по стране — на 7,8% год к году, до 1,99 тыс. Рост отмечен только в Екатеринбурге (на 2,6%, до 39) и Новосибирске (на 5,5%, до 58). В Красноярске и Ростове-на-Дону число таких магазинов не изменилось и составило 38 и 30 соответственно», — сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование.
Город55 узнал, как обстоят дела по продаже товаров для взрослых в Омске. Ситуацию прокомментировала управляющая сетью секс-шопов «Эрос» Татьяна Воробьева.
«Наша специфика никогда не уйдет полностью в онлайн. Маркетплейсы ориентированы на людей, у которых есть опыт использования товаров категории „18+“ и понимание своих потребностей и предпочтений. В любом случае, идет постоянное взросление поколений, поэтому покупатели всегда будут приходить в секс-шопы», — рассказала управляющая.
Татьяна Воробьева добавила, что на маркетплейсах не всегда можно понять по картинке характеристики и функционал приобретаемой продукции.
«В магазине можно выбрать игрушки по своим потребностям, потому что консультант, имеющий знания и опыт, расскажет подробности. На рынке ассортимент секс-игрушек очень широкий, и соориентироваться порой бывает сложно», — добавила управляющая.
Ранее Город55 рассказывал, какие товары омичи покупают в секс-шопах перед Днем святого Валентина. Чаще спросом пользуются игры для пары и интимная косметика.