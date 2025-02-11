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Posted 11 февраля, 02:20

Published 11 февраля, 02:20

Modified 11 февраля, 06:22

Updated 11 февраля, 06:22

Специалисты говорят, что сфера товаров для взрослых не уйдет полностью в онлайн

В России массово закрывают секс-шопы. Что будет с магазинами для взрослых в Омске

11 февраля 2025, 02:20
Фото: Изображение Midjourney. Специалисты говорят, что сфера товаров для взрослых не уйдет полностью в онлайн
В России к началу 2025 года почти на 8% сократилось количество магазинов для взрослых из-за перехода покупателей и продавцов на маркетплейсы. Город55 узнал, как обстоят дела по продаже интим-товаров в Омске.

Почти во всех российских городах-миллионниках, за исключением Екатеринбурга и Новосибирска, к началу 2025 года сократилось число магазинов товаров для взрослых. Больше всего тенденция ощущается в Москве и Санкт-Петербурге. Причина — переход покупателей и продавцов на маркетплейсы.

«К началу 2025 года в 12 из 16 российских городов-миллионников снизилось количество секс-шопов: в целом по стране — на 7,8% год к году, до 1,99 тыс. Рост отмечен только в Екатеринбурге (на 2,6%, до 39) и Новосибирске (на 5,5%, до 58). В Красноярске и Ростове-на-Дону число таких магазинов не изменилось и составило 38 и 30 соответственно», — сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование.

Город55 узнал, как обстоят дела по продаже товаров для взрослых в Омске. Ситуацию прокомментировала управляющая сетью секс-шопов «Эрос» Татьяна Воробьева.

«Наша специфика никогда не уйдет полностью в онлайн. Маркетплейсы ориентированы на людей, у которых есть опыт использования товаров категории „18+“ и понимание своих потребностей и предпочтений. В любом случае, идет постоянное взросление поколений, поэтому покупатели всегда будут приходить в секс-шопы», — рассказала управляющая.

Татьяна Воробьева добавила, что на маркетплейсах не всегда можно понять по картинке характеристики и функционал приобретаемой продукции.

«В магазине можно выбрать игрушки по своим потребностям, потому что консультант, имеющий знания и опыт, расскажет подробности. На рынке ассортимент секс-игрушек очень широкий, и соориентироваться порой бывает сложно», — добавила управляющая.

Ранее Город55 рассказывал, какие товары омичи покупают в секс-шопах перед Днем святого Валентина. Чаще спросом пользуются игры для пары и интимная косметика.

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