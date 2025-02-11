В России массово закрывают секс-шопы. Что будет с магазинами для взрослых в Омске

Почти во всех российских городах-миллионниках, за исключением Екатеринбурга и Новосибирска, к началу 2025 года сократилось число магазинов товаров для взрослых. Больше всего тенденция ощущается в Москве и Санкт-Петербурге. Причина — переход покупателей и продавцов на маркетплейсы.