gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 февраля, 06:45

Published 11 февраля, 06:45

Modified 11 февраля, 06:47

Updated 11 февраля, 06:47

Здание находится в муниципальной собственности

В Омской области выставили в аренду здание деревенской школы

11 февраля 2025, 06:45
Фото: ГИС Торги. Здание находится в муниципальной собственности
В Черлакском районе объявили торги по аренде здания бывшей школы в деревне Красный Овцевод.

В деревне Красный Овцевод Черлакского района ищут арендатора для здания бывшей школы со спортзалом. Такой лот появился сегодня, 11 февраля, на сайте «ГИС Торги». Начальная цена аукциона — 26 900 рублей, шаг аукциона — 1345 рублей. Заявки принимают до 17 марта.

Общая площадь помещений составляет 508,6 квадратных метров, здание находится в муниципальной собственности. Школа была построена в 1965 году. Договор аренды планируют заключить на 5 лет. Цель использования имущества — не запрещенная законодательством административно-хозяйственная деятельность.

Общая площадь помещений составляет 508,6 квадртаных метров
Общая площадь помещений составляет 508,6 квадртаных метров
Общая площадь помещений составляет 508,6 квадртаных метров. Фото: ГИС Торги

Ранее Город55 рассказывал, что в Кормиловке собственник выставил на продажу пивоварню «Сварус». Производство укомплектовано необходимым оборудованием.

В Омской области за 10 млн рублей выставили на продажу пивной завод
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Школа#Аренда#Аукцион#Черлакский район#Муниципальная собственность
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика