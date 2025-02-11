В Омской области выставили в аренду здание деревенской школы

В деревне Красный Овцевод Черлакского района ищут арендатора для здания бывшей школы со спортзалом. Такой лот появился сегодня, 11 февраля, на сайте «ГИС Торги». Начальная цена аукциона — 26 900 рублей, шаг аукциона — 1345 рублей. Заявки принимают до 17 марта.