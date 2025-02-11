В Омской области выставили в аренду здание деревенской школы

Posted 11 февраля, 06:45
Published 11 февраля, 06:45
Modified 11 февраля, 06:47
Updated 11 февраля, 06:47
В деревне Красный Овцевод Черлакского района ищут арендатора для здания бывшей школы со спортзалом. Такой лот появился сегодня, 11 февраля, на сайте «ГИС Торги». Начальная цена аукциона — 26 900 рублей, шаг аукциона — 1345 рублей. Заявки принимают до 17 марта.
Общая площадь помещений составляет 508,6 квадратных метров, здание находится в муниципальной собственности. Школа была построена в 1965 году. Договор аренды планируют заключить на 5 лет. Цель использования имущества — не запрещенная законодательством административно-хозяйственная деятельность.
Ранее Город55 рассказывал, что в Кормиловке собственник выставил на продажу пивоварню «Сварус». Производство укомплектовано необходимым оборудованием.