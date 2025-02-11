В Омске стало больше миллионеров и миллиардеров

По данным УФНС России по Омской области, в регионе в 2023 году зарегистрировано 35 336 миллионеров — на 10 262 человека больше, чем в 2022 году. Это означает, что каждый месяц 35 тысяч омичей зарабатывают больше 83 тысяч рублей, что позволяет им накапливать миллион за год. Об этом сообщает «NGS55».