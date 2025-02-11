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Posted 11 февраля, 06:40

Published 11 февраля, 06:40

Modified 11 февраля, 06:42

Updated 11 февраля, 06:42

В Омске стало больше богатых людей

В Омске стало больше миллионеров и миллиардеров

11 февраля 2025, 06:40
Фото: 1MI. В Омске стало больше богатых людей
За три года количество миллионеров в Омской области увеличилось почти в три раза.

По данным УФНС России по Омской области, в регионе в 2023 году зарегистрировано 35 336 миллионеров — на 10 262 человека больше, чем в 2022 году. Это означает, что каждый месяц 35 тысяч омичей зарабатывают больше 83 тысяч рублей, что позволяет им накапливать миллион за год. Об этом сообщает «NGS55».

Также в Омске стало больше миллиардеров. В 2023 году их число увеличилось на 10 человек, и теперь в городе 21 миллиардер. Интересно, что в 2020 году у 12 776 омичей доходы превысили 1 млн рублей.

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#Риана Дязанцева#Экономика#Омск#Зарплата#Миллионеры#Миллиардеры
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