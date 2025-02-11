В Омске скончался Заслуженный врач РФ Григорий Ситников

Posted 11 февраля, 13:42
Published 11 февраля, 13:42
Modified 11 февраля, 13:42
Updated 11 февраля, 13:42
В Омске на 71-м году жизни скончался Заслуженный врач РФ Григорий Ситников. Прощание с ним пройдет завтра, 12 февраля, в траурном зале Областной клинической больницы по адресу ул. Березовая, 3, с 13:00 до 15:00.
Григорий Ситников работал в Областной клинической больнице с 1980 года, возглавлял ангиографическую службу, а также был заместителем главного врача по хирургии и руководил отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения.
Он впервые в Сибирском регионе внедрил более 30 методов рентгенохирургической диагностики и лечения, развил высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю «сердечно-сосудистая хирургия», внес вклад в организацию регионального сосудистого центра и круглосуточной рентгенэндоваскулярной помощи.
До последних дней он являлся главным внештатным специалистом по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению регионального министерства здравоохранения и подготовил множество учеников.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Григория Ситникова.