В Омске на треть взлетел спрос на вторичное жилье

По итогам января 2025 года в Омске на 38% взлетел спрос на вторичном рынке жилья по сравнению с январем прошлого года. Данные Городу55 предоставили в компании «Авито Недвижимость». Также спрос на «вторичку» повысился в Улан-Удэ (+48%), Грозном (+33%), Кемерово (+27%), Самаре (+26%) и Челябинске (+23%).