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Posted 11 февраля, 07:05

Published 11 февраля, 07:05

Modified 11 февраля, 07:05

Updated 11 февраля, 07:05

В Омске средняя стоимость квартиры на вторичном рынке составила 5,6 млн рублей

В Омске на треть взлетел спрос на вторичное жилье

11 февраля 2025, 07:05
Фото: gorod55.ru. В Омске средняя стоимость квартиры на вторичном рынке составила 5,6 млн рублей
В январе спрос на «вторичку» вырос на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам января 2025 года в Омске на 38% взлетел спрос на вторичном рынке жилья по сравнению с январем прошлого года. Данные Городу55 предоставили в компании «Авито Недвижимость». Также спрос на «вторичку» повысился в Улан-Удэ (+48%), Грозном (+33%), Кемерово (+27%), Самаре (+26%) и Челябинске (+23%).

В Омске средняя стоимость квартиры на вторичном рынке составила 5,6 млн рублей, а стоимость квадратного метра — 108 тысяч рублей. Информация по другим городам и цены на однокомнатные квартиры представлены на графике.

Фото: Авито

Эксперты объясняют интерес к вторичному рынку жилья формированием отложенного спроса.

«Потенциальные покупатели в фоновом режиме следят за ситуацией на рынке, ищут подходящие предложения, но пока не выходят на сделки. Они будут готовы к активным действиям, когда встретят действительно выгодный вариант. В остальных случаях многие предпочитают повременить с покупкой до изменения ситуации на рынке», — прокомментировал управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

Ранее Город55 рассказывал, что омичи стали чаще покупать «однушки» на вторичном рынке жилья.

В Омске вырос спрос на «вторичку». Рассказываем, что происходит с рынком недвижимости
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#Евгений Игишев#Омск#Квартиры#Вторичное жилье
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