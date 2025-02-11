В Омске на треть взлетел спрос на вторичное жилье

Posted 11 февраля, 07:05
Published 11 февраля, 07:05
Modified 11 февраля, 07:05
Updated 11 февраля, 07:05
По итогам января 2025 года в Омске на 38% взлетел спрос на вторичном рынке жилья по сравнению с январем прошлого года. Данные Городу55 предоставили в компании «Авито Недвижимость». Также спрос на «вторичку» повысился в Улан-Удэ (+48%), Грозном (+33%), Кемерово (+27%), Самаре (+26%) и Челябинске (+23%).
В Омске средняя стоимость квартиры на вторичном рынке составила 5,6 млн рублей, а стоимость квадратного метра — 108 тысяч рублей. Информация по другим городам и цены на однокомнатные квартиры представлены на графике.
Эксперты объясняют интерес к вторичному рынку жилья формированием отложенного спроса.
«Потенциальные покупатели в фоновом режиме следят за ситуацией на рынке, ищут подходящие предложения, но пока не выходят на сделки. Они будут готовы к активным действиям, когда встретят действительно выгодный вариант. В остальных случаях многие предпочитают повременить с покупкой до изменения ситуации на рынке», — прокомментировал управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.
Ранее Город55 рассказывал, что омичи стали чаще покупать «однушки» на вторичном рынке жилья.