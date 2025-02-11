Школу в омском «Серебряном береге» решили учредить официально

В Омском городском Совете сегодня, 11 февраля, прошло очередное заседание комитета по вопросам муниципальной собственности. В повестке был вопрос, связанный со строительством школы в микрорайоне «Серебряный берег»: департамент образования попросил от депутатов согласия на создание бюджетного общеобразовательного учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа №155». Именно это БОУ будет работать на базе построенного здания.