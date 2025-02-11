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Posted 11 февраля, 04:35

Published 11 февраля, 04:35

Modified 11 февраля, 04:37

Updated 11 февраля, 04:37

Омским депутатам предложили официально учредить школу в «Серебряном береге»

Школу в омском «Серебряном береге» решили учредить официально

11 февраля 2025, 04:35
Фото: Телеграм-канал Оксаны Фадиной. Школа в «Серебряном береге».

Омским депутатам предложили официально учредить школу в «Серебряном береге»

Это учреждение должно открыть свои двери для детей 1 сентября 2025 года.

В Омском городском Совете сегодня, 11 февраля, прошло очередное заседание комитета по вопросам муниципальной собственности. В повестке был вопрос, связанный со строительством школы в микрорайоне «Серебряный берег»: департамент образования попросил от депутатов согласия на создание бюджетного общеобразовательного учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа №155». Именно это БОУ будет работать на базе построенного здания.

«После ввода в эксплуатацию здания школы в микрорайоне „Серебряный берег“ и его передачи СОШ №155 расходы на функционирование СОШ №155 составят ориентировочно 143,0 млн рублей ежегодно, — уточняется в пояснительной записке, — в том числе за счет бюджета города Омска 15,0 млн рублей».

У депутатов не возникло никаких возражений. Комитет одобрил учреждение нового БОУ, а окончательное решение по этому вопросу будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета.

Напомним: изначально предполагалось сдать здание школы в эксплуатацию еще в июне 2024 года, но строительство затянулось. На прошлой неделе депутат Госдумы Оксана Фадина рассказала, что здание готово на 53%. Из документов, предоставленных мэрией городскому Совету, следует, что школа должна открыться 1 сентября 2025 года.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Горсовет#Школа в Серебряном береге
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