Школу в омском «Серебряном береге» решили учредить официально

Posted 11 февраля, 04:35
Published 11 февраля, 04:35
Modified 11 февраля, 04:37
Updated 11 февраля, 04:37
В Омском городском Совете сегодня, 11 февраля, прошло очередное заседание комитета по вопросам муниципальной собственности. В повестке был вопрос, связанный со строительством школы в микрорайоне «Серебряный берег»: департамент образования попросил от депутатов согласия на создание бюджетного общеобразовательного учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа №155». Именно это БОУ будет работать на базе построенного здания.
«После ввода в эксплуатацию здания школы в микрорайоне „Серебряный берег“ и его передачи СОШ №155 расходы на функционирование СОШ №155 составят ориентировочно 143,0 млн рублей ежегодно, — уточняется в пояснительной записке, — в том числе за счет бюджета города Омска 15,0 млн рублей».
У депутатов не возникло никаких возражений. Комитет одобрил учреждение нового БОУ, а окончательное решение по этому вопросу будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета.
Напомним: изначально предполагалось сдать здание школы в эксплуатацию еще в июне 2024 года, но строительство затянулось. На прошлой неделе депутат Госдумы Оксана Фадина рассказала, что здание готово на 53%. Из документов, предоставленных мэрией городскому Совету, следует, что школа должна открыться 1 сентября 2025 года.