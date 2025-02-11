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Posted 11 февраля, 02:21

Published 11 февраля, 02:21

Modified 11 февраля, 02:23

Updated 11 февраля, 02:23

Почему SHAMAN не выступит в Омске

SHAMAN перенес концерт в Омске: причины и новая дата

11 февраля 2025, 02:21
Фото: Изображение Midjourney. Почему SHAMAN не выступит в Омске

Фанатам SHAMAN в Омске придется подождать — концерт отложен на год

Мероприятие состоится в 2026 году.

Фанаты Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, с нетерпением ждавшие его концерт «Победа!» (6+) в Омске 21 февраля 2025 года, столкнулись с неожиданной новостью — выступление переносится почти на год. Теперь шоу состоится 6 февраля 2026 года на той же площадке — G-Drive Арене.

Перенос концерта в Омске
Перенос концерта в Омске. Фото: SHAMAN — официальный сайт

Сам артист в своем телеграм-канале объяснил перенос важной причиной: в феврале 2025 года он примет участие во Втором Всероссийском музыкально-патриотическом фестивале «Своих не бросаем», который пройдет в Южно-Сахалинске. Информация подтверждена и на официальном сайте SHAMAN.

«Прошу прощения за все возможные неудобства, но я уверен, что концерт будет ещё ярче, чем мы планировали изначально. Спасибо вам за ваше терпение и бесконечную поддержку», — подчеркнул артист.

Отметим, что концерт в соседнем Новосибирске, запланированный на 19 февраля 2025 года, состоится без изменений. Ранее Город55 рассказывал, какие массовые мероприятия ждут омичей в феврале.

SHAMAN возвращается: когда в Омске состоится концерт популярного певца
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#Риана Дязанцева#Музыка#Омск#Концерт#G-Drive Арена#Перенос
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