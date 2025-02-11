SHAMAN перенес концерт в Омске: причины и новая дата

Фанаты Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, с нетерпением ждавшие его концерт «Победа!» (6+) в Омске 21 февраля 2025 года, столкнулись с неожиданной новостью — выступление переносится почти на год. Теперь шоу состоится 6 февраля 2026 года на той же площадке — G-Drive Арене.