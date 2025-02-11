SHAMAN перенес концерт в Омске: причины и новая дата

Posted 11 февраля, 02:21
Published 11 февраля, 02:21
Modified 11 февраля, 02:23
Updated 11 февраля, 02:23
Фанаты Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, с нетерпением ждавшие его концерт «Победа!» (6+) в Омске 21 февраля 2025 года, столкнулись с неожиданной новостью — выступление переносится почти на год. Теперь шоу состоится 6 февраля 2026 года на той же площадке — G-Drive Арене.
Сам артист в своем телеграм-канале объяснил перенос важной причиной: в феврале 2025 года он примет участие во Втором Всероссийском музыкально-патриотическом фестивале «Своих не бросаем», который пройдет в Южно-Сахалинске. Информация подтверждена и на официальном сайте SHAMAN.
«Прошу прощения за все возможные неудобства, но я уверен, что концерт будет ещё ярче, чем мы планировали изначально. Спасибо вам за ваше терпение и бесконечную поддержку», — подчеркнул артист.
Отметим, что концерт в соседнем Новосибирске, запланированный на 19 февраля 2025 года, состоится без изменений. Ранее Город55 рассказывал, какие массовые мероприятия ждут омичей в феврале.