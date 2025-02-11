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Posted 11 февраля, 14:03

Published 11 февраля, 14:03

Modified 11 февраля, 14:03

Updated 11 февраля, 14:03

Иллюстрация

Сегодня в Омске: пополнение в рядах миллионеров, рейтинг ресторанов и опасный дом

11 февраля 2025, 14:03
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Среди омичей увеличилось число «богачей»

По данным УФНС России по Омской области, в 2023 году в регионе зарегистрировано 35 336 миллионеров — на 10 262 человека больше, чем в 2022 году. Это означает, что каждый месяц 35 тысяч омичей зарабатывают больше 83 тысяч рублей, что позволяет им накапливать миллион за год. Также в Омске стало больше миллиардеров. В 2023 году их число увеличилось на 10 человек и составило 21.

В Омске стало больше миллионеров и миллиардеров
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Новость №2. Какие рестораны Омска жители города считают лучшими

В Омске работает множество ресторанов и кафе, но далеко не все из них жители и гости города называют хорошими заведениями. Редакция Города55 изучила отзывы, опубликованные 2ГИС, и составила рейтинг ресторанов, которые оказались лучшими по мнению посетителей. Подробнее — в нашем материале.

«Рядом бежал рыжий таракан»: народный рейтинг ресторанов Центрального округа Омска
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Новость №3. Список омских аварийных домов может пополнить еще одна постройка

Прокуратура Советского округа через суд добилась проведения повторной оценки аварийности дома №4 на проспекте Королева. Пятиэтажное здание 1969 года постройки имеет аварийные фундамент, стены, перекрытия и конструкции подвала. При этом проверка в ноябре 2024 года не выявила оснований для признания дома аварийным.

Омская прокуратура настояла на повторной проверке опасного жилого дома в Нефтяниках
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