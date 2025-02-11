Сегодня в Омске: пополнение в рядах миллионеров, рейтинг ресторанов и опасный дом

Posted 11 февраля, 14:03
Published 11 февраля, 14:03
Modified 11 февраля, 14:03
Updated 11 февраля, 14:03
Новость №1. Среди омичей увеличилось число «богачей»
По данным УФНС России по Омской области, в 2023 году в регионе зарегистрировано 35 336 миллионеров — на 10 262 человека больше, чем в 2022 году. Это означает, что каждый месяц 35 тысяч омичей зарабатывают больше 83 тысяч рублей, что позволяет им накапливать миллион за год. Также в Омске стало больше миллиардеров. В 2023 году их число увеличилось на 10 человек и составило 21.
Новость №2. Какие рестораны Омска жители города считают лучшими
В Омске работает множество ресторанов и кафе, но далеко не все из них жители и гости города называют хорошими заведениями. Редакция Города55 изучила отзывы, опубликованные 2ГИС, и составила рейтинг ресторанов, которые оказались лучшими по мнению посетителей. Подробнее — в нашем материале.
Новость №3. Список омских аварийных домов может пополнить еще одна постройка
Прокуратура Советского округа через суд добилась проведения повторной оценки аварийности дома №4 на проспекте Королева. Пятиэтажное здание 1969 года постройки имеет аварийные фундамент, стены, перекрытия и конструкции подвала. При этом проверка в ноябре 2024 года не выявила оснований для признания дома аварийным.