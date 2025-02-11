Самые токсичные округа: метеорологи назвали, чем омичи дышали в январе

Posted 11 февраля, 09:02
Published 11 февраля, 09:02
Modified 11 февраля, 09:05
Updated 11 февраля, 09:05
Специалисты Обь-Иртышского УГМС представили данные о качестве атмосферного воздуха в январе. В прошлом месяце традиционно не обошлось без сильных выбросов.
Итак, по данным метеорологов, в Кировском, Советском и Октябрьском округах были зарегистрированы случаи превышения предельно допустимой концентрации сероводорода, в Кировском и Центральном — оксида углерода, в Советском — хлорида водорода, в Октябрьском — формальдегида.
Специалисты назвали уровень загрязнения воздуха в прошлом месяце «повышенным».
Отметим, что в паблике проекта «Дыши! Омск» в соцсети «ВКонтакте» омичи продолжают жаловаться на неприятный запах в городе.
«Уже вонь гарью, жженым дерьмом и вообще чем-то, что не поддается классификации»;
«Химоза, дышать нечем»;
«До скончания века будем дышать только грязным воздухом, пока все не вымрем».
Ранее мы уже писал о проблемах с качеством воздуха в Омске. Например, в начале февраля в двух округах города зафиксировали опасные уровни загрязнения.