Самые токсичные округа: метеорологи назвали, чем омичи дышали в январе

Итак, по данным метеорологов, в Кировском, Советском и Октябрьском округах были зарегистрированы случаи превышения предельно допустимой концентрации сероводорода, в Кировском и Центральном — оксида углерода, в Советском — хлорида водорода, в Октябрьском — формальдегида.