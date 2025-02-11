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Posted 11 февраля, 09:02

Published 11 февраля, 09:02

Modified 11 февраля, 09:05

Updated 11 февраля, 09:05

Самые токсичные округа: метеорологи назвали, чем омичи дышали в январе

Самые токсичные округа: метеорологи назвали, чем омичи дышали в январе

11 февраля 2025, 09:02
Фото: 1MI.
Ситуация с загрязнением воздуха в городе не улучшается.

Специалисты Обь-Иртышского УГМС представили данные о качестве атмосферного воздуха в январе. В прошлом месяце традиционно не обошлось без сильных выбросов.

Итак, по данным метеорологов, в Кировском, Советском и Октябрьском округах были зарегистрированы случаи превышения предельно допустимой концентрации сероводорода, в Кировском и Центральном — оксида углерода, в Советском — хлорида водорода, в Октябрьском — формальдегида.

Качество атмосферного воздуха во всех административных округах.
Качество атмосферного воздуха во всех административных округах.. Фото: Обь-Иртышское УГМС

Специалисты назвали уровень загрязнения воздуха в прошлом месяце «повышенным».

Отметим, что в паблике проекта «Дыши! Омск» в соцсети «ВКонтакте» омичи продолжают жаловаться на неприятный запах в городе.

«Уже вонь гарью, жженым дерьмом и вообще чем-то, что не поддается классификации»;
«Химоза, дышать нечем»;
«До скончания века будем дышать только грязным воздухом, пока все не вымрем».

Ранее мы уже писал о проблемах с качеством воздуха в Омске. Например, в начале февраля в двух округах города зафиксировали опасные уровни загрязнения.

Качество воздуха в Омске ухудшилось: в одном из округов найден опасный газ
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#Ольга Скворцова#Омск#Загрязнение#Туман#Сероводород#Формальдегид#Оксид углерода#Качество воздуха#Хлорид водорода#Метеорология
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