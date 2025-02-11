«Рядом бежал рыжий таракан»: народный рейтинг ресторанов Центрального округа Омска

Posted 11 февраля, 08:20
Published 11 февраля, 08:20
Modified 11 февраля, 08:22
Updated 11 февраля, 08:22
Сегодня точки общепита пользуются у людей особой популярностью, поэтому для того, чтобы пойти в ресторан, даже повод веский не нужен. Многие заведения предлагают попробовать блюда народов мира. Однако действительно насладиться едой, приготовленной поварами, можно далеко не во всех таких местах.
Редакция Города55 изучила отзывы, опубликованные 2ГИС (в расчет мы брали заведения, о которых оставлено 10 и больше отзывов, — прим. Ред.).
Открывает рейтинг точек общепита ресто-лаундж на Фрунзе. Заведение открылось совсем недавно, но уже собрало 61 отзыв — такое количество откликов не всегда найдешь у ресторанов, которые работают несколько лет.
«Свежее красивое место с видом на город. Обслуживание и блюда на 5! Праздновала день рождения, все было очень вкусно, порции большие»;
«Отличная кухня, однако хотелось бы больше позиций в меню. Персонал душки! Всем рекомендую это место!»;
А вот некоторые посетители решили поставить этому заведению низшую оценку.
«Расскажу про блюда: теплый салат вкусный, но если бы его изначально принесли без волоса. Переделали, да, извинились, да, и на этом все, и это уровень ресторана? А смысл извинений, когда вы испортили аппетит? Даже не спросили нужно ли мне его переделывать, всем все равно. Солянка вкусная. Пасту с цукини и креветкой недосолили конкретно, не критично. Стейк из свиной шеи ужасен, не спросили степень прожарки, приготовили медиум по своему усмотрению, видимо. Хотя странно, почему за их решения должна платить я. И снова возникает вопрос: я пришла в столовую или все-таки в ресторан?».
На втором месте оказался итальянский ресторан, расположенный на улице Пушкина. Он получает от посетителей, судя по отзывам, высокую оценку. Омичи оставили о нем 152 отзыва.
«Все понравилось. Пицца с уткой, паста с креветками — нежно, вкусно, восхитительно! Доброжелательные официанты»;
«Вкуснейшая еда, отличное обслуживание и идеальное расположение. „Стандартный“ для всех заведений сети „Провиант“ дизайн без изюминки и слабая винная карта лишь слегка нагнетают тоску, но вкус той же пиццы, самодельные сыры или коньячные мини-бабки не оставят равнодушным никого».
Только вот такой восторг разделили далеко не все посетители.
«Провели вечер в ресторане. Средне. Пиццы, которые в меню, именно с итальянскими названиями, должны содержать ингредиенты, которые присутствуют в итальянской пицце»;
«Они вообще знают, что такое настоящая римская пицца? Наверно нет! Показал официантке кусок пиццы, спросил почему она такая плоская, на что мне ответили, что сейчас проблемы с тестом и в городе нет нужного. Вы что серьезно? Места очень мало, сидишь за столом, а в паре метров стоит официант и пырится на тебя, да потому что ему больше и деться некуда».
Одним из лучших ресторанов Центрального округа оказался «Осип Терлеев». Омичи оставили 141 комментарий, большинство из которых — положительные.
«Отличный ресторан, приветливые официанты, вкусное меню. Долго ничего не ждешь. Все быстро, красиво и аккуратно. Буду советовать друзьям»;
«Совсем не ожидали увидеть что-то подобное в Омске, привыкли к другому. Потрясающе, очень атмосферно, весь персонал радушный, спасибо, что согрели этот вечер своим теплом! В следующий раз обязательно к вам».
Но и без отрицательных отзывов не обошлось.
«Разочарование началось с „хлебной корзины“, ею назвали шесть круглых кусочков „вчерашнего“ и не очень вкусного хлеба, а также сырную помазку (сливочный вкус которой сменился горьковатым послевкусьем), в меню описание было более богатым».
Об этом сырном ресторане на Карла Маркса высказались 230 человек. Большинству понравилась работа поваров.
«Очень вкусно, я реально в восторге. Томленная мраморная говядина просто восхитительна. Алтайские пироги ням нямочные»;
«Достойные порции, по соли и специям полный порядок, отдельного внимания заслуживает орзо с белыми грибами и томлеными щечками, достойное блюдо».
Однако некоторым посетителям не понравились цены в ресторане, обслуживание и еда.
«К сожалению, поход в ресторан закончился тем, что я отравилась»;
«После ужина рядом со мной бежал огромный рыжий таракан. После этого мы мгновенно собрались и убежали из этого места, занеся его для себя в черный список».
Замыкает топ точек общепита ресторан на Карла Либкнехта. Хороших отзывов об этом заведении оказалось больше, чем плохих.
«Завтракали несколько раз, без проблем по просьбе делали кашу на воде. Отличные вафли со шпинатом, все свежее. Персонал приятный»;
«Меню вкусное, понравилось мясо косули, отлично приготовлено. Хороший сервис, уютно, чисто. Хотелось бы увидеть в меню побольше салатов и безалкогольные коктейли».
Хотя нашлись и те, кто остался разочарован здешней кухней.
«Посуда невероятная, но еда совсем не понравилась. Салат с ростбифом ниже среднего, попадались какие- то куски соли, даже не хотелось доедать. Томленая косуля очень неприятное на вкус блюдо, оно было очень горьким будто долго жарилось, я не знаю как объяснить, само мясо нормальное, но то, в чем оно было (соус), это ужас».
Ранее мы писали народный рейтинг суши-баров Омска. С ним вы можете ознакомиться в материале по ссылке.