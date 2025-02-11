«Рядом бежал рыжий таракан»: народный рейтинг ресторанов Центрального округа Омска

Сегодня точки общепита пользуются у людей особой популярностью, поэтому для того, чтобы пойти в ресторан, даже повод веский не нужен. Многие заведения предлагают попробовать блюда народов мира. Однако действительно насладиться едой, приготовленной поварами, можно далеко не во всех таких местах.