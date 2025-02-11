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Posted 11 февраля, 10:11

Published 11 февраля, 10:11

Modified 11 февраля, 10:13

Updated 11 февраля, 10:13

Четыре омича удостоились государственной награды

Путин наградил четырех врачей из Омской области

11 февраля 2025, 10:11
Фото: Изображение Midjourney. Четыре омича удостоились государственной награды
Информация об этом появилась 7 февраля.

Президент России Владимир Путин подписал Указ, согласно которому четыре жителя Омской области получили государственные награды за вклад в свою профессию. Он был опубликован на портале правовой информации 7 февраля.

Указ президента
Указ президента. Фото: Официальный интернет-портал правовой информации

По данным документа, звания «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоены:

  • Марине Костенко — главному врачу БУЗОО «Городская поликлиника №8»;
  • Ивану Костюку — директору БУЗОО «Территориальный центр медицины катастроф»;
  • Наталье Крючковой — директору Центра повышения квалификации работников здравоохранения;
  • Марине Татаринцевой — главному врачу Областного клинического противотуберкулезного диспансера.

Напомним, Путин также присвоил почетные звания учителям, врачам, спортивному инструктору и энергетику из Омской области.

#Ольга Скворцова#Омск#Омская область#Владимир Путин#Здравоохранение#Медицина#Награждение#Государственные награды#Марина Татаринцева#Президент России#Рак
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