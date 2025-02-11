Путин наградил четырех врачей из Омской области

Posted 11 февраля, 10:11
Published 11 февраля, 10:11
Modified 11 февраля, 10:13
Updated 11 февраля, 10:13
Президент России Владимир Путин подписал Указ, согласно которому четыре жителя Омской области получили государственные награды за вклад в свою профессию. Он был опубликован на портале правовой информации 7 февраля.
По данным документа, звания «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоены:
Напомним, Путин также присвоил почетные звания учителям, врачам, спортивному инструктору и энергетику из Омской области.