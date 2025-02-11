ПЦБК нарастила объёмы изготовления бумаги, картона и продукции из гофрокартона

Posted 11 февраля, 07:35
Published 11 февраля, 07:35
Modified 11 февраля, 07:35
Updated 11 февраля, 07:35
В результате предприятие сохранило свою позицию в числе ведущих десяти производителей на российском рынке упаковочных материалов и гофроупаковки, пишет издание properm.ru. Параллельно с увеличением объемов ПЦБК освоила производство нового вида продукции — бумаги и картона с удельной массой 90 и 100 граммов на квадратный метр. Это способствует уменьшению веса готовой продукции — гофроупаковки — без потери ее качественных свойств.
По словам генерального директора ПЦБК Юрия Маркова, достижения компании стали возможны благодаря вниманию к запросам клиентов и модернизации оборудования, эффективности процессов и сокращению расходов.
В 2024 году предприятие преодолело барьер в 90 граммов на квадратный метр, а в этом году оно нацелено на выпуск партий продукции с удельной массой 80 граммов на квадратный метр. Низкие граммажи предъявляют новые требования к оборудованию, автоматизации и контролю качества. Эти направления станут ключевыми для ПЦБК в 2025 году, заявил Юрий Марков.
Также продолжается совершенствование производственных мощностей в ПЦБК в области гофропродукции. В частности, планируется запуск новой производственной линии и модернизация существующего оборудования, что позволит увеличить производство гофроупаковки на 2,8 миллиона квадратных метров в месяц.
Позиции компании на международных рынках остаются стабильными. В 2024 году ПЦБК экспортировала 15,5 тысячи тонн бумаги и картона за рубеж, в основном в Китай, Казахстан и Азербайджан.
Финансовые показатели компании также улучшились: выручка за 2024 год достигла 22 миллиардов рублей, а налоговые платежи в бюджеты всех уровней превысили 3,9 миллиарда рублей. По итогам 2025 года в компании ожидают увеличения поступлений на уровне 22,5 миллиарда рублей.