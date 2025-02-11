ПЦБК нарастила объёмы изготовления бумаги, картона и продукции из гофрокартона

В 2024 году предприятие преодолело барьер в 90 граммов на квадратный метр, а в этом году оно нацелено на выпуск партий продукции с удельной массой 80 граммов на квадратный метр. Низкие граммажи предъявляют новые требования к оборудованию, автоматизации и контролю качества. Эти направления станут ключевыми для ПЦБК в 2025 году, заявил Юрий Марков.