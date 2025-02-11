gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 февраля, 06:17

Published 11 февраля, 06:17

Modified 11 февраля, 06:19

Updated 11 февраля, 06:19

Омская транспортная прокуратура привлекла компанию к ответственности за коррупцию

Покупка победы: крупная компания заплатит штраф за взятку в омском аэропорту

11 февраля 2025, 06:17
Фото: 1MI. Омская транспортная прокуратура привлекла компанию к ответственности за коррупцию

Омская компания заплатит штраф за крупную взятку сотруднику аэропорта

Директор компании передал почти миллион рублей.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщает, что Омская транспортная прокуратура привлекла компанию «Рида-Сибирь» к ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства.

Во время проверки установили, что в 2023 году директор компании передал взятку в размере 800 тысяч рублей должностному лицу омского аэропорта. Взамен он надеялся, что компания выиграет конкурс на поставку и монтаж оборудования в терминале аэропорта, а также получит помощь в других вопросах.

Согласно данным Rusprofile, директором «Рида-Сибирь» числится Юрий Рябухин. Компания зарегистрирована в 2013 году, уставной капитал составляет 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности — производство прочих строительно-монтажных работ.

Суд назначил компании «Рида-Сибирь» штраф в 500 тысяч рублей — ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ. Также по данному инциденту рассматривается уголовное дело о коррупционном преступлении.

Ранее Город55 писал о масштабной краже песка в Омской области.

Мушиная ферма: в Омской области перенесли открытие завода по переработке отходов
Узнать подробнее
#Риана Дязанцева#Омск#Аэропорт#Уголовное дело#Коррупция#Взятка#Штраф#Омская транспортная прокуратура
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика