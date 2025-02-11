Покупка победы: крупная компания заплатит штраф за взятку в омском аэропорту

Posted 11 февраля, 06:17
Published 11 февраля, 06:17
Modified 11 февраля, 06:19
Updated 11 февраля, 06:19
Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщает, что Омская транспортная прокуратура привлекла компанию «Рида-Сибирь» к ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства.
Во время проверки установили, что в 2023 году директор компании передал взятку в размере 800 тысяч рублей должностному лицу омского аэропорта. Взамен он надеялся, что компания выиграет конкурс на поставку и монтаж оборудования в терминале аэропорта, а также получит помощь в других вопросах.
Согласно данным Rusprofile, директором «Рида-Сибирь» числится Юрий Рябухин. Компания зарегистрирована в 2013 году, уставной капитал составляет 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности — производство прочих строительно-монтажных работ.
Суд назначил компании «Рида-Сибирь» штраф в 500 тысяч рублей — ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ. Также по данному инциденту рассматривается уголовное дело о коррупционном преступлении.
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