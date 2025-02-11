Покупка победы: крупная компания заплатит штраф за взятку в омском аэропорту

Во время проверки установили, что в 2023 году директор компании передал взятку в размере 800 тысяч рублей должностному лицу омского аэропорта. Взамен он надеялся, что компания выиграет конкурс на поставку и монтаж оборудования в терминале аэропорта, а также получит помощь в других вопросах.