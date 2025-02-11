Пока денег нет: Омск может остаться без «гармошек» из-за проблем с нацпроектом

У частников, по словам Кормильца, ситуация еще хуже. Из-за этого перевозчики просто не могут выводить на линии запланированное количество. Тех, кто работает по регулируемым тарифам, за такое штрафуют, а если тариф нерегулируемый, дептранс ничего не может сделать.