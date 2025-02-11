Пока денег нет: Омск может остаться без «гармошек» из-за проблем с нацпроектом

Posted 11 февраля, 10:16
Published 11 февраля, 10:16
Modified 11 февраля, 10:18
Updated 11 февраля, 10:18
На очередном заседании комитета Омского городского Совета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка речь шла в том числе о работе пассажирского транспорта. Прокуратура в своем традиционном отчете отметила, что необходимо усилить контроль за деятельностью перевозчиков и постоянно оценивать качество транспортного обслуживания омичей, а у депутатов в связи с этим появились вопросы к чиновникам.
Глава дептранса Вадим Кормилец признал, что проблемы существуют. Их решают, насколько это позволяет ситуация.
«У нас острая нехватка водительского состава в силу ряда причин, — объяснил он. — При этом в ПП-8 за год некомплект сократился со 150 до 74 человек за счет повышения заработной платы».
У частников, по словам Кормильца, ситуация еще хуже. Из-за этого перевозчики просто не могут выводить на линии запланированное количество. Тех, кто работает по регулируемым тарифам, за такое штрафуют, а если тариф нерегулируемый, дептранс ничего не может сделать.
Глава комитета Юрий Козловский поинтересовался, нет ли возможности закупать «гармошки» — большие и вместительные автобусы. Кормилец рассказал, что такие планы существуют, но пока дела идут не слишком хорошо.
«Мы рассчитывали, что в этом году будут деньги в рамках национального проекта, и планировали закупку 45 автобусов, в том числе 25 больших и 10 особо больших, — уточнил глава дептранса. — Но пока выделение финансовых средств не предусмотрено. К сожалению, если деньги не будут выделены, закупить новый подвижной состав мы не сможем».
По словам Кормильца, автобусы средней вместимости, «ПАЗики», используются на маршрутах с относительно небольшим пассажиропотоком. В ряде случаев и на популярный маршрут нельзя отправлять большие автобусы: например, на 69-м маршруте транспорту приходится проходить через туннель на Серова.
Стоит отметить, что на прошлой неделе впервые заговорили о возможном появлении в Омске беспилотных автобусов. Причина все та же — нехватка водителей.