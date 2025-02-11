Подземный переход в центре Омска обновят гранитом

Posted 11 февраля, 05:40
Published 11 февраля, 05:40
Modified 11 февраля, 08:13
Updated 11 февраля, 08:13
Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что этим летом, до Дня города, завершат ремонт выходов из подземных пешеходных переходов на улицах Ленина и Лермонтова, а также у КДЦ «Маяковский». На работы выделено более 33 миллионов рублей.
Подрядчик, который ремонтирует переход на пересечении Красного Пути и улицы Интернациональной, уже начал устанавливать тепляки — специальные конструкции, которые позволяют работать даже в мороз.
Для отделки будет использоваться гранит. После завершения ремонта проверят качество всех работ, гарантия составит 3 года. Ранее стало известно, что в Омске потратят почти 5 миллионов на клумбы.