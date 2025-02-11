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Posted 11 февраля, 05:40

Published 11 февраля, 05:40

Modified 11 февраля, 08:13

Updated 11 февраля, 08:13

Ремонт подземного перехода в центре Омска завершат до Дня города

Подземный переход в центре Омска обновят гранитом

11 февраля 2025, 05:40
Фото: 1MI. Ремонт подземного перехода в центре Омска завершат до Дня города

Стали известны сроки очередного ремонта подземных переходов в центре Омска

Работы завершат летом.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что этим летом, до Дня города, завершат ремонт выходов из подземных пешеходных переходов на улицах Ленина и Лермонтова, а также у КДЦ «Маяковский». На работы выделено более 33 миллионов рублей.

Подрядчик, который ремонтирует переход на пересечении Красного Пути и улицы Интернациональной, уже начал устанавливать тепляки — специальные конструкции, которые позволяют работать даже в мороз.

Для отделки будет использоваться гранит. После завершения ремонта проверят качество всех работ, гарантия составит 3 года. Ранее стало известно, что в Омске потратят почти 5 миллионов на клумбы.

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#Риана Дязанцева#Ремонт#Омск#Бюджет#Подземный переход#КДЦ Маяковский
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