Подземный переход в центре Омска обновят гранитом

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что этим летом, до Дня города, завершат ремонт выходов из подземных пешеходных переходов на улицах Ленина и Лермонтова, а также у КДЦ «Маяковский». На работы выделено более 33 миллионов рублей.