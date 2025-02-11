Подрядчика оштрафовали на 2 млн за срыв сроков строительства водопровода для омичей

Posted 11 февраля, 09:33
Published 11 февраля, 09:33
Modified 11 февраля, 09:35
Updated 11 февраля, 09:35
В Омской области директора ООО «Экологические технологии» оштрафовали на два миллиона рублей за нарушение сроков строительства межпоселкового водопровода в Большереченском районе. После проверки прокуратура установила, что компания не выполнила контракт с администрацией района в установленный срок.
По контракту стоимостью больше 132 млн рублей строительство необходимо было завершить до июня 2024 года. Однако подрядчик не уложился в сроки, из-за чего прокуратура внесла представление руководителю компании. После этого его привлекли к административной ответственности.
Только после принятых мер водопровод все-таки построили и ввели в эксплуатацию. Теперь жители сельского поселения обеспечены питьевой водой.