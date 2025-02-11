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Posted 11 февраля, 09:33

Published 11 февраля, 09:33

Modified 11 февраля, 09:35

Updated 11 февраля, 09:35

Подрядчика оштрафовали на 2 млн за срыв сроков строительства водопровода для омичей

Подрядчика оштрафовали на 2 млн за срыв сроков строительства водопровода для омичей

11 февраля 2025, 09:33
Фото: Изображение Midjourney.
Прокуратура приняла меры из-за слишком долгого строительства водопровода в Большереченском районе.

В Омской области директора ООО «Экологические технологии» оштрафовали на два миллиона рублей за нарушение сроков строительства межпоселкового водопровода в Большереченском районе. После проверки прокуратура установила, что компания не выполнила контракт с администрацией района в установленный срок.

По контракту стоимостью больше 132 млн рублей строительство необходимо было завершить до июня 2024 года. Однако подрядчик не уложился в сроки, из-за чего прокуратура внесла представление руководителю компании. После этого его привлекли к административной ответственности.

Только после принятых мер водопровод все-таки построили и ввели в эксплуатацию. Теперь жители сельского поселения обеспечены питьевой водой.

В Омской области пострадавший на производстве получил компенсацию спустя 24 года
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#Ольга Скворцова#Общество#Омская область#Штраф#Водопровод#Большереченский район#Питьевая вода#Проверка прокуратуры#Административная ответственность
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