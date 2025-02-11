Омский суд вынес приговор «бизнесменам» после мошенничества с государственным грантом

Омский районный суд вынес приговор А. Андреевой и А. Господину по делу о мошенничестве с получением гранта и социального контракта. Правоохранители выяснили, что в 2020 и 2021 годах подсудимые получили 400 тысяч рублей гранта на развитие бизнеса (мини-цеха по выпуску кулинарных и хлебобулочных изделий в деревне Ракитинка) и 250 тысяч рублей социальной помощи, предоставив недостоверные документы. Позже они потратили эти деньги не по назначению.