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Posted 11 февраля, 13:20

Published 11 февраля, 13:20

Modified 11 февраля, 13:20

Updated 11 февраля, 13:20

Омичей осудили за мошенничество с грантами

Омский суд вынес приговор «бизнесменам» после мошенничества с государственным грантом

11 февраля 2025, 13:20
Фото: 1MI. Омичей осудили за мошенничество с грантами
Подсудимые получили деньги на открытие бизнеса и потратили их не по назначению.

Омский районный суд вынес приговор А. Андреевой и А. Господину по делу о мошенничестве с получением гранта и социального контракта. Правоохранители выяснили, что в 2020 и 2021 годах подсудимые получили 400 тысяч рублей гранта на развитие бизнеса (мини-цеха по выпуску кулинарных и хлебобулочных изделий в деревне Ракитинка) и 250 тысяч рублей социальной помощи, предоставив недостоверные документы. Позже они потратили эти деньги не по назначению.

В результате суд признал омичей виновными по ч. 3 ст. 159 и ч. 2 ст. 159 УК РФ. Господину назначили 3 года лишения свободы, а Андреевой — 2 года и 4 месяца. Учитывая смягчающие обстоятельства, наказание назначено условно с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев и 1 год и 6 месяцев соответственно. Также с осужденных взыскали 650 тысяч рублей ущерба.

Напомним, что недавно омский суд оправдал руководителя минимущества Козлова в деле о халатности.

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