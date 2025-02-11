Омский суд вынес приговор «бизнесменам» после мошенничества с государственным грантом

Posted 11 февраля, 13:20
Published 11 февраля, 13:20
Modified 11 февраля, 13:20
Updated 11 февраля, 13:20
Омский районный суд вынес приговор А. Андреевой и А. Господину по делу о мошенничестве с получением гранта и социального контракта. Правоохранители выяснили, что в 2020 и 2021 годах подсудимые получили 400 тысяч рублей гранта на развитие бизнеса (мини-цеха по выпуску кулинарных и хлебобулочных изделий в деревне Ракитинка) и 250 тысяч рублей социальной помощи, предоставив недостоверные документы. Позже они потратили эти деньги не по назначению.
В результате суд признал омичей виновными по ч. 3 ст. 159 и ч. 2 ст. 159 УК РФ. Господину назначили 3 года лишения свободы, а Андреевой — 2 года и 4 месяца. Учитывая смягчающие обстоятельства, наказание назначено условно с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев и 1 год и 6 месяцев соответственно. Также с осужденных взыскали 650 тысяч рублей ущерба.
Напомним, что недавно омский суд оправдал руководителя минимущества Козлова в деле о халатности.