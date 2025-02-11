Омский суд оправдал руководителя минимущества Козлова в деле о халатности

Posted 11 февраля, 04:05
Published 11 февраля, 04:05
Modified 11 февраля, 04:07
Updated 11 февраля, 04:07
Омский апелляционный суд отменил обвинительный приговор в отношении Евгения Козлова, министра имущественных отношений Омской области.
Дело началось в 2020 году, когда выяснилось, что сотрудники минимущества не обеспечили жильем 70 детей-сирот. Внушительная сумма в 122 миллиона не была использована по назначению — министерство под руководством Козлова не организовало необходимые торги.
После расследования Козлову было предъявлено обвинение в халатности. Однако стало известно, что апелляционный суд оправдал министра. Теперь у Козлова есть возможность пройти процедуру реабилитации, сообщили Городу55 в пресс-службе областного суда.
Напомним, в октябре прошлого года, Центральный районный суд Омска признал Козлова виновным в халатности, но освободил от наказания из-за истечения срока давности.