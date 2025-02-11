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Posted 11 февраля, 04:05

Published 11 февраля, 04:05

Modified 11 февраля, 04:07

Updated 11 февраля, 04:07

Омский суд оправдал руководителя минимущества Козлова в деле о халатности

Омский суд оправдал руководителя минимущества Козлова в деле о халатности

11 февраля 2025, 04:05
Фото: 1MI.
Ранее чиновнику грозило 60 часов обязательных работ.

Омский апелляционный суд отменил обвинительный приговор в отношении Евгения Козлова, министра имущественных отношений Омской области.

Дело началось в 2020 году, когда выяснилось, что сотрудники минимущества не обеспечили жильем 70 детей-сирот. Внушительная сумма в 122 миллиона не была использована по назначению — министерство под руководством Козлова не организовало необходимые торги.

После расследования Козлову было предъявлено обвинение в халатности. Однако стало известно, что апелляционный суд оправдал министра. Теперь у Козлова есть возможность пройти процедуру реабилитации, сообщили Городу55 в пресс-службе областного суда.

Напомним, в октябре прошлого года, Центральный районный суд Омска признал Козлова виновным в халатности, но освободил от наказания из-за истечения срока давности.

Стала известна судьба омского министра Евгения Козлова, осужденного за халатность
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#Риана Дязанцева#Омск#Суд#Дети-сироты#Халатность#Реабилитация#Минимущество
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