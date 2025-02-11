Депутаты одобрили присвоение ветеранам статуса почетных граждан Омска

В Омском городском Совете сегодня, 11 февраля, прошло очередное заседание комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка. Один из пунктов повестки был связан с присвоением звания Почетного гражданина Омска. Город55 уже писал о том, что этим званием планируется наделить всех оставшихся в живых ветеранов Великой Отечественной войны, а теперь администрация предложила депутатам официальную инициативу.