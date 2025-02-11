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Posted 11 февраля, 09:41

Published 11 февраля, 09:41

Modified 11 февраля, 09:43

Updated 11 февраля, 09:43

В Омском Горсовете одобрили присвоение ветеранам статуса почетных граждан

Депутаты одобрили присвоение ветеранам статуса почетных граждан Омска

11 февраля 2025, 09:41
Фото: 1MI.

В Омском Горсовете одобрили присвоение ветеранам статуса почетных граждан

Окончательное решение будет принято на пленарном заседании.

В Омском городском Совете сегодня, 11 февраля, прошло очередное заседание комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка. Один из пунктов повестки был связан с присвоением звания Почетного гражданина Омска. Город55 уже писал о том, что этим званием планируется наделить всех оставшихся в живых ветеранов Великой Отечественной войны, а теперь администрация предложила депутатам официальную инициативу.

Из проекта решения следует, что для ветеранов будет использована упрощенная процедура присвоения звания — без ограничений по срокам и по количеству людей, которым это звание может быть присвоено, без рассмотрения ходатайств специальной комиссией, с сокращенным перечнем документов. Требуются только статус ветерана и регистрация по месту жительства в Омске.

Учитывая почтенный возраст ветеранов, докладчик, вице-мэр и глава департамента правового обеспечения Олег Баланов предложил сделать возможным вручение документов о почетном звании как в торжественной обстановке, так и в других форматах.

У депутатов не нашлось ни вопросов, ни возражений. Все проголосовали «за». Окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета. По словам Баланова, уже в марте депутатам предложат на утверждение список новых почетных граждан. По данным на январь, в Омске насчитывалось 38 ветеранов Великой Отечественной войны.

Омские ветераны Великой Отечественной войны получат звание Почетных граждан города
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#Николай Эйхвальд#Общество#Ветераны#Новости#Горсовет#Почетные граждане Омска
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