Депутаты одобрили присвоение ветеранам статуса почетных граждан Омска

Posted 11 февраля, 09:41
Published 11 февраля, 09:41
Modified 11 февраля, 09:43
Updated 11 февраля, 09:43
В Омском городском Совете сегодня, 11 февраля, прошло очередное заседание комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка. Один из пунктов повестки был связан с присвоением звания Почетного гражданина Омска. Город55 уже писал о том, что этим званием планируется наделить всех оставшихся в живых ветеранов Великой Отечественной войны, а теперь администрация предложила депутатам официальную инициативу.
Из проекта решения следует, что для ветеранов будет использована упрощенная процедура присвоения звания — без ограничений по срокам и по количеству людей, которым это звание может быть присвоено, без рассмотрения ходатайств специальной комиссией, с сокращенным перечнем документов. Требуются только статус ветерана и регистрация по месту жительства в Омске.
Учитывая почтенный возраст ветеранов, докладчик, вице-мэр и глава департамента правового обеспечения Олег Баланов предложил сделать возможным вручение документов о почетном звании как в торжественной обстановке, так и в других форматах.
У депутатов не нашлось ни вопросов, ни возражений. Все проголосовали «за». Окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета. По словам Баланова, уже в марте депутатам предложат на утверждение список новых почетных граждан. По данным на январь, в Омске насчитывалось 38 ветеранов Великой Отечественной войны.