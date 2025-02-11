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Posted 11 февраля, 12:02

Published 11 февраля, 12:02

Modified 11 февраля, 12:02

Updated 11 февраля, 12:02

Омская прокуратура настояла на повторной проверке опасного жилого дома в Нефтяниках

Омская прокуратура настояла на повторной проверке опасного жилого дома в Нефтяниках

11 февраля 2025, 12:02
Фото: 1MI.
Аварийная постройка не включена в официальный список опасных домов, однако жить в ней становится все страшнее.

Прокуратура Советского округа подала иск в суд с просьбой провести повторную оценку состояния аварийности дома №4 на проспекте Королева. Эта постройка не входит в официальный список аварийных, но при этом жить в ней становится все опаснее.

Пятиэтажка построена в 1969 году и является бывшим общежитием, часть ее помещений находится в государственной собственности. Сейчас фундамент, стены и перекрытие дома, а также конструкции подвала находятся в аварийном состоянии, однако во время проверки в ноябре 2024 комиссия не обнаружила оснований для признания этого дома аварийным.

Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры и обязал органы власти провести повторную оценку здания.

Аварийный дом на улице Королева
Аварийный дом на улице Королева
Аварийный дом на улице Королева
Аварийный дом на улице Королева. Фото: Прокуратура Омской области

Напомним, что в Омске на улице 10 лет Октября, 178/5 планируют изъять 8 квартир у местных жителей, сам же дом пойдет под снос. Такое постановление 22 января подписал мэр города Сергей Шелест.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Прокуратура#Аварийное жилье#Аварийные дома#Новости#Опасность#Аварийный дом#Опасное жилье#Аварийное здание#Аварийное
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