Омская прокуратура настояла на повторной проверке опасного жилого дома в Нефтяниках

Пятиэтажка построена в 1969 году и является бывшим общежитием, часть ее помещений находится в государственной собственности. Сейчас фундамент, стены и перекрытие дома, а также конструкции подвала находятся в аварийном состоянии, однако во время проверки в ноябре 2024 комиссия не обнаружила оснований для признания этого дома аварийным.