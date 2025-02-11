Омская прокуратура настояла на повторной проверке опасного жилого дома в Нефтяниках

Posted 11 февраля, 12:02
Published 11 февраля, 12:02
Modified 11 февраля, 12:02
Updated 11 февраля, 12:02
Прокуратура Советского округа подала иск в суд с просьбой провести повторную оценку состояния аварийности дома №4 на проспекте Королева. Эта постройка не входит в официальный список аварийных, но при этом жить в ней становится все опаснее.
Пятиэтажка построена в 1969 году и является бывшим общежитием, часть ее помещений находится в государственной собственности. Сейчас фундамент, стены и перекрытие дома, а также конструкции подвала находятся в аварийном состоянии, однако во время проверки в ноябре 2024 комиссия не обнаружила оснований для признания этого дома аварийным.
Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры и обязал органы власти провести повторную оценку здания.
Напомним, что в Омске на улице 10 лет Октября, 178/5 планируют изъять 8 квартир у местных жителей, сам же дом пойдет под снос. Такое постановление 22 января подписал мэр города Сергей Шелест.