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Posted 11 февраля, 10:44

Published 11 февраля, 10:44

Modified 11 февраля, 10:46

Updated 11 февраля, 10:46

На трассе в Омской области произошло страшное ДТП с грузовиком

На трассе в Омской области произошло страшное ДТП с грузовиком

11 февраля 2025, 10:44
Фото: УМВД России по Омской области.
Последствия аварии для одного из водителей оказались смертельными.

Утром во вторник, 11 февраля, в Кормиловском районе Омской области произошло смертельное ДТП. Сообщение в Госавтоинспекцию поступило в 10:00.

Предварительно установлено, что 65-летний мужчина ехал на автомобиле Renault Duster по трассе Сыропятское — Калачинск. В районе 48-го километра он выехал на встречку и столкнулся с грузовиком Foton.

Фото: УМВД России по Омской области

Из-за сильных травм водитель легковушки скончался в больницы. Выясняются причины и обстоятельства случившейся аварии.

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#Ольга Скворцова#Происшествия#ДТП#Омская область#Травмы#Больница#Грузовик#Кормиловский район
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