На трассе в Омской области произошло страшное ДТП с грузовиком

Posted 11 февраля, 10:44
Published 11 февраля, 10:44
Modified 11 февраля, 10:46
Updated 11 февраля, 10:46
Утром во вторник, 11 февраля, в Кормиловском районе Омской области произошло смертельное ДТП. Сообщение в Госавтоинспекцию поступило в 10:00.
Предварительно установлено, что 65-летний мужчина ехал на автомобиле Renault Duster по трассе Сыропятское — Калачинск. В районе 48-го километра он выехал на встречку и столкнулся с грузовиком Foton.
Из-за сильных травм водитель легковушки скончался в больницы. Выясняются причины и обстоятельства случившейся аварии.