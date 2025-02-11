На федеральной автодороге Тюмень — Ишим — Омск загорелся грузовик

Posted 11 февраля, 05:10
Published 11 февраля, 05:10
Modified 11 февраля, 05:12
Updated 11 февраля, 05:12
МЧС Омской области сообщает, что сегодня, 11 февраля, в 07:40 из Любинского района поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля.
На место происшествия, трассу Р-402 (549 км), оперативно прибили сотрудники МЧС. Для ликвидации пожара задействованы 6 человек и 2 единицы техники.
Огонь охватил 48 «квадратов». Открытое горение потушили в 08:29. По предварительным данным, никто не пострадал. О причинах пожара не сообщается.
Напомним, ранее Город55 писал о пожаре в омских Нефтяниках.