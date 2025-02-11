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Posted 11 февраля, 05:10

Published 11 февраля, 05:10

Modified 11 февраля, 05:12

Updated 11 февраля, 05:12

Пожар на федеральной трассе Р-402

На федеральной автодороге Тюмень — Ишим — Омск загорелся грузовик

11 февраля 2025, 05:10
Фото: Изображение Midjourney. Пожар на федеральной трассе Р-402
Открытое горение было ликвидировано менее чем за час.

МЧС Омской области сообщает, что сегодня, 11 февраля, в 07:40 из Любинского района поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля.

На место происшествия, трассу Р-402 (549 км), оперативно прибили сотрудники МЧС. Для ликвидации пожара задействованы 6 человек и 2 единицы техники.

Огонь охватил 48 «квадратов». Открытое горение потушили в 08:29. По предварительным данным, никто не пострадал. О причинах пожара не сообщается.

Напомним, ранее Город55 писал о пожаре в омских Нефтяниках.

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#Риана Дязанцева#Омск#МЧС#Грузовик#Возгорание#Автодорога
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