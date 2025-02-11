На десятках улиц Омска в вечерний час-пик образовались серьезные пробки

Posted 11 февраля, 12:32
Published 11 февраля, 12:32
Modified 11 февраля, 12:32
Updated 11 февраля, 12:32
Сегодня вечером в онлайн-картах омские дороги снова окрасились в «бордовый» цвет, по данным приложения «Яндекс Карты», на многих участках проблемы с движением возникли из-за аварий, среди таких: улицы Интернациональная, Герцена, 10 лет Октября и проспект Карла Маркса в центральном округе. Также пробки настигли улицы Фрунзе, Булатова, Орджоникидзе и Красный Путь.
В Октябрьском округе Омска самая продолжительная пробка образовалась на пересечении улиц Барабинской и Кирова, а также Кирова и 26-й Рабочей, страдает от заторов сегодня и Космический проспект.
Традиционные пробки образовались на подъездах к мосту у Телецентра, на улице Заозерной и проспекте Мира со стороны Нефтяников и на улице Лукашевича со стороны Левобережья.
Ранее Город55 писал, что в Омске могут появится беспилотные автобусы. С такой инициативой выступили перевозчики, так как дефицит водителей продолжает оставаться серьезным. В «Омском транспортном союзе» для реализации задумки рассматривают китайские автобусы, в которые можно установить систему автопилота.