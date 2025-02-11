На десятках улиц Омска в вечерний час-пик образовались серьезные пробки

Сегодня вечером в онлайн-картах омские дороги снова окрасились в «бордовый» цвет, по данным приложения «Яндекс Карты», на многих участках проблемы с движением возникли из-за аварий, среди таких: улицы Интернациональная, Герцена, 10 лет Октября и проспект Карла Маркса в центральном округе. Также пробки настигли улицы Фрунзе, Булатова, Орджоникидзе и Красный Путь.