Кожевников заявил, что Матч Звезд КХЛ провалился из-за отсутствия на нем бойцов СВО

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников жестко высказался о Матче звезд КХЛ-2025. По его мнению, на мероприятии было множество неполадок, ошибки в объявлениях и нелепые конкурсы, но самое больше разочарование — «приглашение комиков и жутковатых „елок“, а не героев СВО или певицы Чичериной».