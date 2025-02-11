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Posted 11 февраля, 09:20

Published 11 февраля, 09:20

Modified 11 февраля, 09:22

Updated 11 февраля, 09:22

Победители Матча Звезд КХЛ

Кожевников заявил, что Матч Звезд КХЛ провалился из-за отсутствия на нем бойцов СВО

11 февраля 2025, 09:20
Фото: КХЛ. Победители Матча Звезд КХЛ
По мнению олимпийского чемпиона, неудачным получился состав участников турнира и выбор приглашенных гостей.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников жестко высказался о Матче звезд КХЛ-2025. По его мнению, на мероприятии было множество неполадок, ошибки в объявлениях и нелепые конкурсы, но самое больше разочарование — «приглашение комиков и жутковатых „елок“, а не героев СВО или певицы Чичериной».

«Есть вопросы и по приглашенным — где Радулов, где именно новосибирские герои — Окулов и Шалунов? Но это все мелочи. Самая обидная ошибка — в другом. Все последние годы говорю о том, что КХЛ не имеет права жить отдельно от страны и народа, для которых все связано со спецоперацией. Ладно, регулярный чемпионат, во время которого кто-то в лиге словно бы умышленно убрал все темы СВО. Но Матч звезд — совершенно особое, народное мероприятие, когда нельзя делать вид, что „я не я и лошадь не моя“.
Честно скажу, был уверен, что хотя бы на звездных выходных КХЛ сможет тему отыграть и объединиться с народом. Но нет — молчок. Получите на тренерских скамейках пустейших стендап-комиков. Хотя там наряду с тренерами ну просто напрашивалось появление героев СВО, так или иначе связанных с хоккеем, со спортом в целом. А таковых в нашем хоккейном мире, к счастью, много», — передает слова олимпийского чемпиона Russia-Hockey.ru.

Александр Кожевников подчеркнул, что на играх должны были выступать совершенно другие люди, например, певица Чичерина.

«Честно скажу, не знаю, как объяснить это позорище. Почему на великую русскую игру в великий русский город приглашены чуждые комики и жутковатые „елки“, а не герои СВО или, например, певица Чичерина? Уверен, руководством КХЛ все эти вопросы будут рассмотрены. И найдены люди, которые или случайно заблудились в России, или умышленно ей вредят», — добавил Кожевников.

Напомним, что Матч Звезд КХЛ состоялся в Новосибирске на прошедших выходных. В финальной встрече дивизион Чернышева с тремя игроками «Авангарда» в составе победил дивизион Боброва со счетом 9:8.

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